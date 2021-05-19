Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, yayımladığı mesaj ile 19 Mayıs'ı kutladı

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, yayımladığı mesajda, “16 Mayıs 1919'da umut ve inançla yola çıkan Bandırma'nın, sonsuza dek sürecek bağımsızlık ateşini fitillediği gündür 19 Mayıs...

Topa, tüfeğe yüreği ile karşı duran kahramanların Samsun'da çizdiği yol haritasını; Amasya'da ülküsü, Erzurum'da azmi, Sivas'ta kararlılığıyla taçlandırdığı emsalsiz destanın girizgâhıdır.

Cumhuriyetimizin ebedi mirasçıları kıymetli gençler,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 sene önce bugün Samsun'da başlattığı kurtuluş mücadelesi; sizin en büyük ilhamınız, yolunuzu aydınlatan ışığınız olacaktır. Geleceğimizin mimarları olarak sizler, sahip olduğunuz cevherle ülkemizi daima ileriye taşıyacaksınız.

Millî Mücadele'nin fiilen başlangıcının yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şanlı mazimize nice zaferler armağan eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.” Dedi.