Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ilk kez okula giden öğrencileri yalnız bırakmadı

Polislera yeni başlayan öğrencilerin yanında bulunarak öğrencilere hediye verdi. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk kez okula gelen öğrencilere destek olmak ve okullardaki pandemi kurallarını denetlemek adına yapılan çalışma öğrencilerin güvenilir hissetmesini sağladı.

Polisler bir süre öğrencilerin yanında bulundu ve öğrencilerin okuldaki ilk günlerinde destek verdi.