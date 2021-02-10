Gaziantep bir günde iki silahlı kavgaya tanık oldu! 2 kişi hayatını yitirdi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde; Çıksorut Mh. 15009 numaralı Sk. Oturmakta olan Ali K. (34), arkadaşıyla evinde buluştu.

Ali K. ve buluştuğu arkadaşı Adem S. bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. İki arkadaşın arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Ali K. ve kavgayı durdurmaya çalışan Ali K’nin annesi Mevlüde K. (71) ile evde durmakta olan Mustafa B. etrafa açılan ateşler sonucunda yara aldı.

Çevredeki komşuların polise ihbar etmesi üzerine; polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri olayın yaşandığı adrese yönlendirildi.

Aynı şekilde yara alan Ali K’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sıhhat ekipleri, aldığı kurşun nedeniyle ağır yaralı olan Mevlüde K. ve Mustafa B’yi ilçede yer alan farklı hastanelere sevk ettiç

Polis, Adem S’in yakalanabilmesi için çalışmalara başladı.

Ali K’nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması adına Adli Tip Kurumuna götürüldü.

Aynı gün iki çatışma, Nizip’te de bir kişi hayatını kaybetti!

Nizip ilçesindeyse Fatih Sultan Mahallesi silahlı çatışmaya tanık oldu. Celal K.(30) ile M.T. (46) arasında henüz neden olduğu belirlenmediği bir tartışma alevlendi. Bu tartışma sonrasında silahlı çatışmaya dönüştü.

M.T’nin silahından çıkan kurşun ile ağır bir şekilde yara alan Celal K, ekipler olay yerine ulaşmadan yaşamını yitirdi.

Çevreyi güvenlik önlemleri altına alan polis ekipleri, olay sonrasında kaçan M.T’nin yakalanması üzerine çalışmalara başladı.

Celal K’nin cansız bedeni, Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.