Gazeteci yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Yavuz Bahadıroğlu adıyla tanınan gazeteci yazar ve tarihçi Niyazi Birinci hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Bahardoğlu’nun vefat haberini oğlu Mücahit Birinci Twitter hesabından duyurdu. Mücahit Birinci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘’Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci, Allah’ın rahmetine yürüdü.’’

Başsağlığı dilediler

Yavuz Bahadıroğlu’nun vefatı sonrasında Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.