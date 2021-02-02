Gazeteci Levent Gültekin kimdir?

Cenk Açık takma ismi ile intenet haber sitelerinde faaliyet gösteren Levent Gültekin, geçmiş zamanlarda yazılar yazmıştır. Gültekin, mesleğe Yeni Şafak gazetesinde başlamıştır. Burada köşe yazarlığı yapan Gültekin, şimdilerde ise merak edilen isimler arasında yer alıyor

1972 senesinde Ardahan’da bulunan Göle ilçesinde doğmuştur. Üniversite zamanına kadar burada yaşamış ve eğitimini burada almıştır. Eğitimini Anadolu üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Ardından da Selçuk Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır.

Levent Gültekin gazetecilik hayatına Yeni Şafak ile başlamıştır. Neredeyse beş yıl farklı görevler alan Gültekin, bir süre de Yeni Şafak’ın müdürlüğünü yapmıştır. Gültekin 2000 yılında Yeni Şafak’tan ayrılmıştır. Ardından Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başlamıştır. Aynı zamanda derginin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Levent Gültekin intenet haber sitelerinde ise Cenk Açık takma ismiyle yazılar yazmıştır. 2007 yılında Star Medya Grubu2nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2009 senesinde TMSF idaresi altında bulunan Cine5’te yönetici görevinde bulunmuştur. Şuan ise Diken intenet gazetesinde köşe yazarıdır. Bunun yanı sıra Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile birlikte gündem değerlendirmesi yaptığı bir programda yer almaktadır.