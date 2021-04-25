COVID-19 vakalarında görülen artış devam ederken iki günde %40 oranında bir düşüş görüldü. Vaka sayıları 61 – 62 binlerden bir anda 38 bin seviyelerine kadar düştü. Tabiki bu düşüşte azalan test sayılarının etkisi de çok. 60 bin olan vakalarda 310 binin üstünde test yapılırken bugün yapılan test sayısı 260 binlerde oldu.

1 haftalık kısmı bayrak haftası olacak kesin!

Yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısından çıkacak kararlar bütün Türkiye tarafından heyecan ile bekleniyor. Kabinenin gündeminde koronavirüs vaka sayıları yer alıyor. Kısmının etkileri geniş kapsamlı olarak konuşulacak ve gereken tedbirler bulunuyorsa tedbirlerde artışa geçilecek.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, geçen günlerde üç haftalık tam kapanma yapılacağı iddiasında bulunmuş ve buna Bakanlar Kurulu’nun da destek verdiğini belirtmişti. Yeniden paylaşımda bulunan Işık, vaka sayılarındaki azalışın tam kapanma sürecinde de azalmaya neden olduğunu belirterek; "Vaka sayılarının 40 binin altına inmesiyle 2 hafta tam kapanmanın yeterli olacağı yönünde görüş ağırlık kazandı. Bunun 1 haftalık bölümü bayram haftası olacak, kesin! Kabine'de yarın diğer 1 hafta hemen mi yoksa sonraki hafta 15 günlük blok şeklinde mi buna karar verilecek" açıklamasını yaptı.