Garo Paylan kimdir, Ermenistan'ı mı destekliyor? Vekil Garo Paylan'dan Ermenistan'a destek twiti!

HDP Milletvekili Garo Paylan:

Aslen Malatyalı olan Garo Paylan Ermeni kökenki bir ailenin ortanca çocuğudur ve üç kardeşi bulunmaktadır. 1972 senesinde Ekim ayının 3’ ünde dünyaya İstanbul’ da gelmiştir. Ailesi nesilden nesile ayakkabıcıdır ve 1969 senesinde Malatya ilinden İstanbul iline göç eden dedesi Yemenci Garabet’ in adını kısaltarak, Garo ismi verilmiştir. Bütün eğitim hayatını İstanbul’ da geçiren Payan, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezundur. Siyasi kariyetine ise 2015 Haziran’ da yapılan Türkiye Genel seçimlerinde HDP’ nin adayı olarak İstanbul ilinde ü.üncü bölge ikinci sıradan milletvekili olarak seçilmiştir ve ardından TBMM’ ye girmiştir. Kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin tarihinde 54 sene sonrasında meclise girmiş milletvekillerinden biridir. Kasım 2015 seçimlerinde ise HDP’ nin İstanbul milletvekili olarak görevlendirildi.

Saldırı Sonrası Azerbaycan’ ı Sorumlu Tuttu:

Gece saatlerinde sivil yerleşim alanlarına saldırıda bulunan ve birçok sivil vatandaşa ağır zararlar veren Ermenistan’ a tepkiler ardı ardına gelirken, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, saldırının ardından Azerbaycan’ ı sorumlu tutan bir açıklama yaptı:

Paylan’ ın yaptığı açıklama Twitter üzerinden olurken yaptığı paylaşımda yer alan açıklama, “Karabağ’da süren savaşta, her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçlerinin derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurulmalıdır! Ateşkesi sağlayamadığımız sürece, iki halk birbirine kıyarak, beraberce kaybetmeye devam edecek” dedi.