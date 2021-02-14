Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.

Gara’ da kahpece şehit edilen 13 Türk vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu

Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde PKK tarafından haince düzenlenen infazda 13 Türk vatandaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimizin naaşı Malatya’ya getirildi. Malatya Valisi Aydın Baruş’un açıklamaları sonucunda 13 şehitlerimizden 10 kişinin kimliklerinin belirlendiği söylendi.

2015-2016 yıllarında PKK tarafından kaçırılarak 6 yıl Kuzey Irak’ta değişik bölgelerde bulunduran örgüt en son Gara gölgesinde haince 13 vatandaşı şehit etmiştir. Malatya Valisinin açıklamalarında: ‘şehitlerimiz otopsi için Malatya’ya getirilerek kimlikleri tespit edilmiştir. 13 Türk vatandaşımızın 10 kişinin kimlikleri belli oldu. Kimlikleri belli olan vatandaşlarımızın 13 Ağustos 2015’te Bingöl- Diyarbakır kara yolunda yolcu otobüsünden zorla indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş iline bağlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015 tarihinde ailesi ile birlikte Bingöl-Lice yol ayrımında alıkonulan Mersin iline bağlı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis Sedat Yabalak, 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Malatya iline bağlı Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş Semih Özbey, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrıda ki birliğine teslim edilmek üzere çıkan yolda Tunceli- Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye iline bağlı Tankçı Er Adil Kavaklı, 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesinde ailesi ile birlikte iken alıkonulan Mardin iline bağlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt iline bağlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir iline bağlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa iline bağlı Erzincan’da ki birliğine teslim edilmek için çıktığı yolda alıkonulan Topçu Er Müslüm Altuntaş, Adıyaman nüfusuna bağlı vatandaşımız Aydın Köse, Samsun nüfusuna bağlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları tespit edilmiştir.’

Hulusi Akardan ‘Pençe Kartal-2 Harekâtı açıklaması

Kritik ve son derece özel bir harekât olduğunu dile getiren Milli Savunma Bakanı 48 teröristin öldürüldüğünü ve 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini açıklamıştır. Bölgenin büyük bir kısmının terör örgütünden temizlendiğini söyledi.

Hava harekâtını müteakip hedef yerine kara unsurları helikopter aracı ile indirilerek kara operasyonunun başladığını söyledi. Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personel şehit düşmüştür. 48 terörist öldürülerek 2 terörist sağ olarak ele geçirilerek toplam 50 terörist etkisiz hale gelmiştir. Mağarada yapılan aramalarda 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum silahsız vatandaşlarımızın birinin omzundan diğer 12 kişinin ise başlarından vurularak şehit edildiği tespit edilmiştir.

Mağara içinde bilgiler verilmiştir. Mağarada 3 giriş 9 oda ve 7 tane demir kapı bulunmaktadır. Mağaranın içinde sürekli zikzaklar bulunmaktadır. Bazı yerlerde 1,20 metre yüksekliğinde sadece sürünerek ya da çömelerek giriş yapılan yerlerin olduğu tespit edilmiştir. Mağarada 3.gün kaçmaya çalışırken ve 4. gün yine kaçmaya çalışan teröristler unsurlar tarafından yakalanmıştır.

