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Gara şehidi Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın şehadet haberi evine ulaştırıldı.

Gara'da başlatılan Pençe Kartal-2 operasyonunda şehit olanlar arasında bulunan Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın şehadet haberi Kahramanmaraş'ta ki evine götürüldü. Şehidin evine ve aynı zamanda evinin bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı.

14 Şubat 2021 Pazar 18:31
Gara şehidi Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın şehadet haberi evine ulaştırıldı.
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Geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe Kartal-2 operasyonunda PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşı şehit oldu. Şehit olan vatandaşların arasında Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’da vardı. 32 yaşındaki şehidin şehadet haberi Kahramanmaraş’ta bulunan evine ulaştı.

Hasan ve Bedia Sarı çiftine acı haberi ulaştıran ise Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya oldu. Serkan Keçeli ve Mutlu Kaya’nın yanında sağlık ekipleri de vardı. Şehidin haberi Onikşubat ilçesinde bulunan Mağralı Mahallesi’ne  gitti.

Şehidin evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

Bunun yanı sıra Kahramanmaraş Valiliğinden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek, alıkonulan hemşehrimiz Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın Gara'da bir mağarada şehit edildiği tespit edilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize baş sağlığı dileriz." 

Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, düğününe katılmak için Kahramanmaraş’a gelmeye hazırlanırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 18:31
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