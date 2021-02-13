Gara bölgesi nerdedir, neden önemli? Gara haritadaki yeri ve stratejik önemi

Gara operasyonuyla ilgili büyük haberler gelmeye devam ediyor. Son yıllarda Türkiye, Suriye ve Irak'taki operasyonlar hız kesmeden devam etmesine ve yavaş ilerlemesine rağmen, ani "Gara" operasyonu son derece kritik bir süreci beraberinde getirmiştir. Öyleyse Gara neden bu kadar önemli?

Alınan haberlere göre, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel ilk olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son haftalarda Erbil'e yaptığı ziyareti dikkat çekti.

Akar o ziyaret sonrasında "Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek" ifadelerine yer vermişti.

Erenel, Gara'da bugünkü hamlenin bu ziyaretlerle doğrudan ilgili olduğunu vurgulayarak, PKK'nın Barzani ile bağlantılı Irak Kürdistan Partisi üyeleri ile çatışmanın eşiğinde olduğu, ABD'nin sürece dahil olduğu ve etrafta köylerin olduğu bilgisini paylaştı. Gara ve çevresi PKK kontrolü altında kaldı.

Gara 'ikinci kandil' özelliğinde

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kilometrelerce derinlikte son derece nitelikli bir operasyon yürüttüğünü belirten Doç. Dr. Fahri Erenel, Gara'nın ne kadar önemli olduğunu "burası terör örgütü için ikinci Kandil özelliğine sahip" tanımıyla açıklıyor.

Gara, Peşmerge Erbil'den dolayı sıkıntı içinde ve PKK olduğu sürece, daha sonraki aşamalarda Türkiye'nin terörle mücadelesinde bazı sıkıntıları merkeze alacak diyen Erenel, şöyle devam etti:

"Halihazırda burayı yeni bir Kandil olarak kullanıyorlar. Bu bölgeyi PKK'nın kontrol etmesi gelecek dönemde TSK'nın Sincar operasyonu için de risk teşkil eder. PKK kuzeye geçemiyor, Türkiye izin vermiyor, güneye gidemiyor Erbil ile gerginler... Bu nedenle sıkışıp kaldılar orada. ABD ise tüm bu süreçte ilk başından bu yana pozisyonunu koruyor. Onların hedefinde Kürt koridoru kurmak var ve hattın herhangi bir sebeple kesilmesini asla istemiyorlar."

Olası Sincar operasyonu için kritik bir yer

Doç. Dr. Erenel, mevcut durumdaki Kandil'de kimsenin olmadığını, genelde Gara'ya güçün yığıldığı bilgilerini verdi.

"Bugüne kadar Gara hep havadan vurduğumuz yerdi, şimdi kara unsurlarımızı oraya indirdik" diyen Erenel, şu şekilde devam etti:

"Koca bir dağ düşünün... Etrafıyla bağlantıları olan, farklı alanlara geçiş yaparken mutlaka bir şekilde yolunuz kesişen bir yer. Eğer Gara'da hamle yapamazsanız Sincar'ı kontrol edemezsiniz. Gara'yı alamazsanız örgütün lojistik kabiliyetini de tam anlamıyla boğamazsınız. Türkiye'nin bu nedenlerle bilinçli bir şekilde Gara'yı hedef aldığı, bu sürecin peşmergelerle koordineli ilerlediği kanaatindeyim. Bugünden yarına bir sonuç mümkün olmaz ancak orta ve uzun vadede örgüt için çok büyük bir darbe olacak buradan alınan yenilgi."

Peşmergeye de bırakabiliriz üs de kurabiliriz

Bu konuda Doç. Dr. Fahri Erenel'e "Türkiye, Gara'da tam kontrol sağladıktan sonra ne olacak?" sorusunun ardından şunları ekledi:

"Bölgeye yakın yerlerde 20'ye yakın üssümüz var. Bence ilk etapta kontrol altına alacağız ve ilerisi için iki seçenekten birini tercih edeceğiz. Ya burayı peşmergeye bırakırız ya da bir üs kurup tamamen bizde kalmasını sağlayacağız."