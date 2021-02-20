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Galatasaray eşya piyangosu ne zaman açıklanacak? Nesine.com GS çekiliş sonuçları ne zaman belli olur?

Nesine.com aracılığı ile Galatasay tarafından yapılan eşya çekilişine katılmak için hala şansınız var. Hediyeler arasında Range Rover, Mini Cooper ve iPhone 12 gibi birçok güzel ürün sizleri bekliyor. Akşam Gazetesi ile açıklanacak olan sonuçların ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Son katılım ve sonuçların açıklanma tarihi yazımızın devamında yer almaktadır.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:58
Galatasaray eşya piyangosu ne zaman açıklanacak? Nesine.com GS çekiliş sonuçları ne zaman belli olur?
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Nesine.com üzerinden 5 Türk Lirası ile alacağınız çekiliş bileti ile siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Playstation 5, iPhone 12 gibi hediyelerin yer aldığı çekiliş için 22 Şubat tarihine kadar vaktiniz bulunmaktadır. 

 

Sonuçlar hangi tarihte, nereden açıklanacak?

Halka açık bir şekilde yapılacak olan çekiliş note huzurunda, pandemi koşullarına uygun halde gerçekleştirilecektir. Galatasaray tarafından yapılan Eşya Piyangosu çekilişi 26 Şubat 2021, saat 09.00’da sonuçlanacaktır. Çekilişin yapılacağı yer D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.’ye ait bir toplantı salonudur.

Kazanan kişilerin isimleri nesine.com sitesinde ve Akşam Gazetesi’nde 4 ve 5 Mart tarihleri arasında açıklanacaktır. Nesine sitesine gidebilmek için buraya tıklayınız.

 

Ödüller aşağıdaki gibidir;

  • 1 kişi, Range Rover Velar S (2020 model-SİYAH)
  • 4 kişi, Mini Cooper 5 kapı signature (2020 model)
  • 50 kişi, iPhone 12 (64GB)
  • 10 kişi, Playstation 5
  • 10 kişi, Samsung 50” 127 Ekran 4K TV
  • 10 kişi, Apple Watch 6
  • 10 kişi, 1.000 TL Nesine Puan
  • 100 kişi, 500 TL Nesine Puan
  • 50 kişi, imzalı forma
  • 250 kişi, 100 TL Nesine Puan
  • 750 kişi, 50 TL Nesine Puan
  • 2500 kişi, 20 TL Nesine Puan
  • 10 kişi, Müze turu
  • 3 kişi, ayarlanabilen futbolcular ile bir dakika sürecek görüntülü görüşme
  • 20 kişi, basketbol oyuncuları ile isme has video


Son Güncelleme: 20.02.2021 18:58
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayEşya PiyangosuNesine.comNesinePiyango
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