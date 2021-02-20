Galatasaray eşya piyangosu ne zaman açıklanacak? Nesine.com GS çekiliş sonuçları ne zaman belli olur?

Nesine.com üzerinden 5 Türk Lirası ile alacağınız çekiliş bileti ile siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Playstation 5, iPhone 12 gibi hediyelerin yer aldığı çekiliş için 22 Şubat tarihine kadar vaktiniz bulunmaktadır.
Sonuçlar hangi tarihte, nereden açıklanacak?
Kazanan kişilerin isimleri nesine.com sitesinde ve Akşam Gazetesi’nde 4 ve 5 Mart tarihleri arasında açıklanacaktır. Nesine sitesine gidebilmek için buraya tıklayınız.
Ödüller aşağıdaki gibidir;
- 1 kişi, Range Rover Velar S (2020 model-SİYAH)
- 4 kişi, Mini Cooper 5 kapı signature (2020 model)
- 50 kişi, iPhone 12 (64GB)
- 10 kişi, Playstation 5
- 10 kişi, Samsung 50” 127 Ekran 4K TV
- 10 kişi, Apple Watch 6
- 10 kişi, 1.000 TL Nesine Puan
- 100 kişi, 500 TL Nesine Puan
- 50 kişi, imzalı forma
- 250 kişi, 100 TL Nesine Puan
- 750 kişi, 50 TL Nesine Puan
- 2500 kişi, 20 TL Nesine Puan
- 10 kişi, Müze turu
- 3 kişi, ayarlanabilen futbolcular ile bir dakika sürecek görüntülü görüşme
- 20 kişi, basketbol oyuncuları ile isme has video
Son Güncelleme: 20.02.2021 18:58