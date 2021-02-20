Galatasaray eşya piyangosu ne zaman açıklanacak? Nesine.com GS çekiliş sonuçları ne zaman belli olur?

Nesine.com üzerinden 5 Türk Lirası ile alacağınız çekiliş bileti ile siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Playstation 5, iPhone 12 gibi hediyelerin yer aldığı çekiliş için 22 Şubat tarihine kadar vaktiniz bulunmaktadır.

Sonuçlar hangi tarihte, nereden açıklanacak?

Halka açık bir şekilde yapılacak olan çekiliş note huzurunda, pandemi koşullarına uygun halde gerçekleştirilecektir.tarafından yapılançekilişi 26 Şubat 2021, saat 09.00’da sonuçlanacaktır. Çekilişin yapılacağı yer D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.’ye ait bir toplantı salonudur.

Kazanan kişilerin isimleri nesine.com sitesinde ve Akşam Gazetesi’nde 4 ve 5 Mart tarihleri arasında açıklanacaktır. Nesine sitesine gidebilmek için buraya tıklayınız.

Ödüller aşağıdaki gibidir;