Fuhuş vaadi ile erkekleri dolandıran kadın yakalandı!

Gözaltına alınan kadının 20 ayrı suç kaydı bulundu!
İhbarlar üzerine Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından Cansu Ö. yakalanması için operasyon başlattı. Evinde buluna şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma ve fuhuş gibi farklı suçlarından 20 kaydının olduğunu belirlenen kadın emniyetteki işlemler ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemece alınan kararlar sonucunda Cansu Ö. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Son Güncelleme: 23.01.2021 15:26