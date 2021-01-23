Fuhuş vaadi ile erkekleri dolandıran kadın yakalandı!

Gözaltına alınan kadının 20 ayrı suç kaydı bulundu!

ilçesinde gerçekleşen olayda Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı’nda Cansu Ö. tarafından farklı zaman aralıklarında 7 kişiyivaadi ile dolandıran kadın tutuklandı. Erkeklere birlikte olma vaadi sunan kadın, 7 kişiden toplam 5 bin 820 lira aldı. Mağdur durumda olan erkekler dolandırıldığını anlayınca Adana İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kadın hakkında şikâyette bulundu.

İhbarlar üzerine Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından Cansu Ö. yakalanması için operasyon başlattı. Evinde buluna şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma ve fuhuş gibi farklı suçlarından 20 kaydının olduğunu belirlenen kadın emniyetteki işlemler ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemece alınan kararlar sonucunda Cansu Ö. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.