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Fuhuş vaadi ile erkekleri dolandıran kadın yakalandı!

Adana’da farklı zaman aralıkları ile erkekleri dolandıran Cansu Ö. 7 kişinin 5 bin 820 lirasını aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan kadın, çıkartıldığı mahkemede 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 15:26
Fuhuş vaadi ile erkekleri dolandıran kadın yakalandı!
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Adana Seyhan ilçesinde gerçekleşen olayda Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı’nda Cansu Ö. tarafından farklı zaman aralıklarında 7 kişiyi fuhuş vaadi ile dolandıran kadın tutuklandı.  Erkeklere birlikte olma vaadi sunan kadın, 7 kişiden toplam 5 bin 820 lira aldı. Mağdur durumda olan erkekler dolandırıldığını anlayınca Adana İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kadın hakkında şikâyette bulundu.

Gözaltına alınan kadının 20 ayrı suç kaydı bulundu!

 İhbarlar üzerine Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından Cansu Ö. yakalanması için operasyon başlattı.  Evinde buluna şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.  Dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma ve fuhuş gibi farklı suçlarından 20 kaydının olduğunu belirlenen kadın emniyetteki işlemler ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemece alınan kararlar sonucunda Cansu Ö. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 



Son Güncelleme: 23.01.2021 15:26
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Anahtar Kelimeler:
AdanaFuhuşSeyhan
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