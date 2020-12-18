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Fuhuş operasyonundan 3'üncü kattan atlayarak kaçmak istedi

Tekirdağ’da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği fuhuş operasyonunda, polisten kaçmak isteyen bir kadın, bulundukları apartmanın 3'üncü katından aşağı atladı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadın yaralı olarak yakalandı.

18 Aralık 2020 Cuma 12:33
Fuhuş operasyonundan 3'üncü kattan atlayarak kaçmak istedi
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Tekirdağ'ın  Kapaklı ilçesinde fuhuş yapıldığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirledikleri adrese bir operasyon düzenledi. Operasyonda kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdığı öne sürülen 1 kişi göze alırken, polise yakalanmak istemeyen yabancı uyruklu bir kadın bulundukları apartmanın 3'üncü katından aşağı atladı. Kadın polis tarafından yaralı olarak yakalandı.

İlçeye bağlı İsmetpaşa mahallesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, polis ekipleri çilingir yardımıyla belirlenen eve girdiler. Fuhuş yaptırdığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alınırken 3 kadın polis tarafından gözetim altına alındı. O sırada polisin geldiğini gören yabancı uyruklu bir kadın, bulundukları evin penceresinden aşağı atlayarak kaçmak istedi. 3'üncü katın camından atlayan kadın yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadının ilk müdahalesini bulunduğu yerde gerçekleştirdikten sonra ambulansa larak hastaneye kaldırdılar.

Fuhuş yapılan evde arama yapan ekipleri bir çok cep telefonu, nakit para ele geçirirken kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdığı öne sürülen M.B.Ş. isimli şahsın emniyetteki ifadesinin devam ettiği, gözetim altına alınan yabancı uyruklu kadınların da sınır dışı edilmesi için  ise sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 18.12.2020 12:33
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağFuhuş Operasyonu
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