Freni patlayan kamyon başka bir kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da yaşana trafik kazasında freni boşalan kamyon durmak için bir diğer kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
Çarpışma ile birlikte kamyonlar şarampole yuvarlandı. Cemal Karataş sıkışan kamyon içerisinde olay yerinde hayatını kaybederken diğer kamyon şoförü Tatlı ise olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çarpma sonrasında kamyonlardan duman çıkması üzerine gelen itfaiye ekipleri kamyonları soğutma çalışması başlattı. Trafiğin kontrollü olarak jandarma ekipleri tarafından idaresi sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.
Son Güncelleme: 24.09.2020 21:39