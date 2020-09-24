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Freni patlayan kamyon başka bir kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da freni patlayan kamyon önünde ki kamyona çarptı. kamyon şoförlerinden birisi hayatını kaybederken diğer kamyon şoförü yaralandı. Yaralanan kamyon şoförü tedavisi için hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 Eylül 2020 Perşembe 21:39
Freni patlayan kamyon başka bir kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Adana’da yaşana trafik kazasında freni boşalan kamyon durmak için bir diğer kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Adana’nın Ceyhan ilçesinde Cemal Karataş tarafından kullanılan 06 SN 401 plakalı kamyonun freni patladı. Olayı fark ettikten sonra durmak için çabalayan ancak kamyonu durduramayan Karataş, önünde ki Sadettin Tatlı’nın 01 V 5678 plakalı kamyonuna arkadan çarptı.

Çarpışma ile birlikte kamyonlar şarampole yuvarlandı. Cemal Karataş sıkışan kamyon içerisinde olay yerinde hayatını kaybederken diğer kamyon şoförü Tatlı ise olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpma sonrasında kamyonlardan duman çıkması üzerine gelen itfaiye ekipleri kamyonları soğutma çalışması başlattı. Trafiğin kontrollü olarak jandarma ekipleri tarafından idaresi sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.

 



Son Güncelleme: 24.09.2020 21:39
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AdanaCeyhanTrafik Kazası1 ölü 1 Yaralı
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