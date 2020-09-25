FOX TV’nin Kimsesizler dizisi hakkında inceleme kararı çıktı

FOX TV’de yakında başlaması planlanan Kimsesizler dizisiyle ilgili inceleme kararı çıktı. Kimsesizler dizisinin tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Dizinin fragman görüntüleri üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dizi hakkında inceleme başlatılması için RTÜK’e resmi dilekçe gönderdi.
Bakanlığın açıklamasının devamında Kimsesizler’in fragmanında çocuklara yönelik sert ve hoyrat ifadelerin kullanıldığına değinildi. Dizi ile ilgili pek çok sivil toplum kuruluşundan şikayet alındığının belirtildiği açıklamada, Kimsesizler dizisinin yayınlanmadan önce RTÜK tarafından incelenmesi gerektiği ifade edildi.
Son Güncelleme: 25.09.2020 17:11