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FOX TV’nin Kimsesizler dizisi hakkında inceleme kararı çıktı

FOX TV'nin yeni dizisi Kimsesizler hakkında inceleme kararı çıktı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kimsesizler dizisi için RTÜK'e resmi yazı gönderildiği ifade edildi.

25 Eylül 2020 Cuma 17:11
FOX TV’nin Kimsesizler dizisi hakkında inceleme kararı çıktı
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FOX TV’de yakında başlaması planlanan Kimsesizler dizisiyle ilgili inceleme kararı çıktı. Kimsesizler dizisinin tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Dizinin fragman görüntüleri üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dizi hakkında inceleme başlatılması için RTÜK’e resmi dilekçe gönderdi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ‘Öncelikle bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nde kimse, kimsesiz değildir. Devletimiz ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza imkanlarını ve sosyal hizmet modellerini seferber etmektedir’ denildi. Bakanlığın inceleme istemesinde ana sebebin ise ‘Sert ve hoyrat ifadeler’ olduğu açıklandı.

Bakanlığın açıklamasının devamında Kimsesizler’in fragmanında çocuklara yönelik sert ve hoyrat ifadelerin kullanıldığına değinildi. Dizi ile ilgili pek çok sivil toplum kuruluşundan şikayet alındığının belirtildiği açıklamada, Kimsesizler dizisinin yayınlanmadan önce RTÜK tarafından incelenmesi gerektiği ifade edildi.

 



Son Güncelleme: 25.09.2020 17:11
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvKimsesizler
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