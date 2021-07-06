Fotoğrafsız kimlik kartları artık geçersiz sayılıyor!

Seyahat belgesi olarak kullanılan kimlik kartlarının fotoğrafsız bir şekilde kullanılması İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanıyor. Bakanlığın yayınladığı bir genelgede Türkiye'den sadece kimlik belgesi ile yapılacak olan seyahatlerde 'Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) 9303 belgesinde yer alan standartlar çerçevesindeki fotoğraflı kimlik kartı şartı aranacak.

Türkiye'nin KKTC ile birlikte Moldova, Gürcistan Ukrayna ve Azerbaycan'la imzaladığı ikili anlaşma sonrasında mevzuat tarafından öngörülen kimlik belgesi ile seyahat kararına istinaden, kimlik kartlarının sivil havacılığın şartlarına göre düzenlenmesinin belirtildiği genelgede ve belgelerin bundan sonra fotoğraflı bir şekilde düzenleneceği bildirildi. Söz konusu ülkelere seyahat ede 15 yaş altı vatandaşların sayısında bir artış görüldüğünün ve bu bireylerin seyahatleri sırasında kullandıkları fotoğrafsız kimlik kartlarının ICAO standartlar kapsamında seyahat belgesi olarak artık geçerli sayılmadığı ve yolcuların mağduriyet yaşadığının kaydedildiği genelgede, yaşanması öngörülen mağduriyetlerin önüne geçebilmek adında 15 yaş altı bireyler ile ebeveynlerinin, kimlik kartlarını seyahat belgesi olarak kullanmaları için fotoğraf zorunluluğu bulunasına karar verildiği belirtildi.

Genelgede ilgili kurumlara bir talimat verildi ve talimatta; Türkiye'den fotoğrafsız kimlik kartları ile sınır kapılarına gelerek çıkış yapmak isteyen yolcuların çıkışları ile ilgili işlemlerinin yaptırılmaması gerektiği ve vatandaşların uygun bir şekilde uyarılması, personelin de bu konuyla ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirilerek çıkış işlemlerinde aksaklığa meydan vermemeleri istenildi.