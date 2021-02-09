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Forza Horizon 4, uzun bir zamanın ardından Steam platformunda satışa sunulacak!

Forza Horizon 4, uzun bir zamanın ardından Steam platformunda satışa sunulacak! Forzo Horizon 4, araba yarışı sevenler için bir dönüm noktası olmuş hatta birçok oyunun da piyasaya çıkmasına vesile olmuştur. Forza Horizon 4'ün ne zaman çıkacağı, Steam fiyatları nedir? İşte detaylar.

09 Şubat 2021 Salı 18:19
Forza Horizon 4, uzun bir zamanın ardından Steam platformunda satışa sunulacak!
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Birçok oyuncu tarafından sevilerek oynanan araba yarışı oyunu Forza Horizon 4, seneler sonra Steam platformundan satışa sunulacak. Microsoft ve Playground Games, oyun severleri heyecanlandıran haberi duyurdu.

 

Dünya üzerinde en çok oynanmakta olan araba yarış oyunlarından bir tanesi Forza Horizon, Steam platformu üzerinden satışa sunulacak. Forza Horizon oyununun Steam üzerinden verilecek paketi birçok yeni içeriği de içinde barındırıyor. Öteki cihazlarda yer alan bütün sürümlerin ve uyumluluk sorunlarının giderilmesiyle oyun severlerin beğenesine taktim hâle getirmeye hazırlanmıştır. Hazırlanan Forza Horizon’un içeriğinde paketler güncellenmiş ve yeni DLC’ler eklenmiştir.

 

Şirketin oyun ile eline geçen başarı kendini belli etmekte ve öteki oyun firmalarının da aynı başarıya ulaşma amacıyla piyasaya sürdüğü NFS Heart ile The Crew oyunları da bulunmaktadır. The Crew’in ikinci oyunu oyuncular için birtakım yeni özellikler sunsa da Forza Horizon’un elde ettiği başarıyı yakalayamamıştır.

 

Forza Horizon 4’ün Steam’a çıkış tarihi ne olacak?

 
İki buçuk sene önce piyasaya sürülen Forza Horizon 4, uzun bir sürenin ardından Steam platformuna gelmeye hazırlanıyor. Microsoft ile Playground’un el birliği ile yaptığı duyuruya göre net bir tarih belirlenmiş ve şu anlık bu tarihin gecikeceğine dair herhangi bir problem saptanmamış. Yani gecikme sorunu olmazsa Forza Horizon 4, oyun severler ile 9 Mart 2021 tarihinde buluşacak. Steam’e eklenecek olan oyun ayrıyeten çapraz platform desteğine de sahiptir. Yani oyunu oynarken oyunseverler Xbox konsolu, Windows 10 PC kullanıcıları gibi insanlarla online mücadele edebilecek.

 

Forza Horizon 4’ün minimum sistem gereksinimleri ne?

 
• 64- bit olmalı,
 
• Windows 10 V. 15063.0 ya da daha yükseği / İşletim Sistemi,
 
• Intel i3-4170 @ 3.7 Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz / İşlemci,
 
• 2 GB belleği olmalı,
 
• NVidia 650 TI ya da AMD R7 250x/ Ekran Kartı,
 
• DirectX sürümünün 12 olması gerekli,
 
• Genişbant İntenet Bağlantısı,
 
• Depolaması 80 GB olmalı,

 

Forza Horizon 4’ün önerilen sistem gereksinimleri neler?

 
• 64- bit olmalı,
 
• Windows 10 V. 15063.0 ya da yükseği,
 
• Intel i7- 3820 @ 3.6Ghz/ İşlemci
 
• 4 GB ram,
 
• NVidia GTX 970 ya da NVidia GTX 1060 veya AMD RX 470,
 
• DirectX’in 12 sürüm olması gerekli,
 
• Geniş Ağ Bağlantısı,
 
• En az 100 gb kullanılabilir yer.


Son Güncelleme: 09.02.2021 18:19
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