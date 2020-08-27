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Fokus flminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Vizyona girdiği ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesine ulaşan 2015 yapımı Fokus filmi ara ara televizyon ekranlarına gelmektedir. Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Fokus filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 23:27
Fokus flminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
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I am Legend, I Robot gibi filmleriyle ekranların tanınan bir yüzü haline gelen, dünyaca ünlü Will Smith’in 2015 yapımı filmi Fokus, bu akşam Show TV aracılığıyla izleyicisi ile buluşuyor. Başrolü ise The Wolf of Wall Street(2013), Once Upon a Time in Hollywood(2019) gibi başarılı yapımlarda oynayan ve son zamanlarda Harley Quinn karakteri ile gençlere hitap eden güzel oyuncu Margot Robbie ile paylaşıyor.

Peki Fokus neyi anlatıyor…

Dolandırıcılıkta bir yıldız haline gelen Nicky(Will Smith) henüz daha dolandırıcılıkta toy olan Jess’le(Margot Robbie) yolları kesişir. Nicky, Jess’e işin inceliklerini öğretirken bulunduğu yaklaşımı Jess’i rahatsız eder bu yüzden Jess , Nicky ile arasını açmaya karar verir. Üç yıl sonra kader ağlarını örer ve bu ikili tekrar bir araya gelir. Jess Buenos Aires’te yapılacak kazancı yüksek olan araba yarışlarında ortaya çıkar, bilmediği şey bunun bir tezgah olduğudur. Jess, Nicky’nin kurguladığı riskli planın en mühim noktasında belki de işleri altüst edecektir.

Fokus filmi oyuncu kadrosu

Will Smith : Nicky rolünde

Margot Robbie: Jess rolünde


Adrian Martinez: Farhad rolünde

Gerald McRaney: Owens rolünde

Rodrigo Santoro: Carriga rolünde

BD Wong: Liyuang rolünde

Brennan Brown: Horst rolünde



Son Güncelleme: 27.08.2020 23:27
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