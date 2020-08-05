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Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda

81 İl valiliğine gönderilen genelge ile Korona-virüs salgınına karşı İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:34
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
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Normalleşme sürecinin  başlamasıyla yaz aylarında unutulan sosyal mesafe,fiziki temas ve yoğun sosyalleşme sürecinin önüne geçilememesi ile birlikte birçok tedbir kararı alınmayı gerekli kıldı.

Yayınlanan yeni tedbirler ile erken tespit ve evde izolasyon-tedavi süreçleri için daha fazla önlem alınması gerektiği öngörülerek yeni alınan kararlarda;

Ağır vakalar haricinde hastalık belirtisi gösteren kişilerin ve temasta bulundukları kişilerin evde izolasyona alınması ,izlenmesi ve tedavi süreçlerinin evde yapılması  için tedbir alınmasına,izolasyona tabi tutulan kişiler denetlenecek ve izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığı takip edilip denetlenecek.

İşte İçişleri  Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede açıklık getirilen konular,

İZOLASYONA TABİ TUTULAN KİŞİLERE DENETLEME GELİYOR

Evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin bilgilerinin il sağlık müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığı vali ya da kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilecek ve bu kişiler sıklıkla denetlenecek.

TEMİZLİK, MASKE, MESAFE HİJYENDEN TAVİZ YOK

Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusu yapılacak.


DÜĞÜN, NİŞAN VE SÜNNET ORGANİZASYONLARINA SIKI TAKİP

Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara müsaade edilmeyecek.

 TAZİYELER KISITLANIYOR

Toplu taziye uygulamasının olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere tüm illerde, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmaması hususunda tekraren İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar alınacak.

Ayrıca, cami ve belediye ile kolluk araçlarının hoparlörlerinden günde en az bir kez "Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin." anonsu yapılacak.

İLK AŞAMADA KIRIKKALE PİLOT İL OLDU

Salgınla mücadelede pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eş güdümünü ve yönetimini sağlayan "İl Salgın Denetim Merkezi" oluşturulacak.

İhlallere dair her türlü şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulacak.

Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanı oluşturulacak.

Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulacak.



Son Güncelleme: 05.08.2020 20:34
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Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs Genelgesi
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