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Firma tarafından hesabına yanlışlıkla 20 bin dolar yatırılan Sevim Sevim parayı iade etti

Bir firma tarafından hesabına yanlışlıkla 20 bin dolar yatırılan Sevim Sevim adlı kişi parayo bankaya giderek sahibine geri ulaştırdı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 18:20
Firma tarafından hesabına yanlışlıkla 20 bin dolar yatırılan Sevim Sevim parayı iade etti
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Batman’da yaşayan Sevim Sevim, banka hesabına bakarken fazladan 20 bin dolarının olduğunu fark etti. Bu olayın üzerine bankaya giden Sevim, inceleme yaptırdı ve paranın bir firma tarafından yanlışlıkla hesabına yatırıldığını öğrendi. Hatay’da bulunan bir firma tarafından yanlışlıkla gönderilen para Sevim Sevim tarafından geri iade edildi.

Sevim Sevim, açıklamasında “Firmanın durumdan haberi yoktu. Kendileri bana teşekkürlerini iletti.” dedi.

Sevim Sevim, durumu fark edince öncelikle eşi Veysi Sevim ile paylaştı. Eşi ile bankaya giden Sevim, paranın Hatay’da bulunan bir meyce suyu firmasından geldiğini öğrendi. Sevim, bankanın yardımıyla firma yetkilileri ile görüşme yaptı. Firma yetkilileri ise Sevim’e bu havaleden haberleri olmadığını, paranın yanlışlıkla gönderildiğini söyledi. Sevim ise 20 bin doları havale yolu ile firmaya geri gönderdi.

Sevim Sevim konu ile alakalı şu sözleri söyledi.

"Bir anda şok oldum. Hemen eşime haber verdim çünkü böyle bir havaleyi beklemiyordum. Eşimle birlikte banka şubesine gittik. Bankada araştırdık. Havalenin Hatay'da bir meyve suyu firmasından geldiğini öğrendik. Havaleden onların bile haberleri yoktu. Söz konusu firmayı aradık. Havalenin hesabımıza geldiğini söyleyince onlar da şaşırdı. 20 bin doları firmaya iade ettik. Onlar da bizim bu jestimize teşekkür etti. Olması gerekeni yaptık"



Son Güncelleme: 06.02.2021 18:20
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