İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...

Fırının asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

Sultangazi'de yaşanan olayda fırında bulunan asansörün halatı kopması sonucunda asansör yere çakıldı. Asansörde bulunan 2 işçiden birisi hayatını kaybederken diğer işçi ağır yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılarak fırın mühürlendi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:10
Fırının asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
Takip Et:

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde meydana gelen olayda ekmek üretimi yapılan fırında bulunan asansörün halatının kopması sonucu asansör yere çakıldı. Asansörde bulunan 2 işçiden birisi hayatını kaybederken diğer işçi ağır yaralandı.

Olay İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan 75. Yıl mahallesinde ki bir fırında meydana geldi. Fırında bulunan asansörü kullanan iki işçi halatın kopması sonrasında asansör ile birlikte yere çakıldı. Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu belirlenen J.N.’nin hayatını kaybettiği, fırın sahibinin oğlu Tayfun A.’nın ise ağır yaralandığı belirtildi.

Ağır yaralanan Tayfun A.’nın olay yerinde ki müdahale sonrasında hastaneye sevk edildiği açıklanırken yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatılarak fırının mühürlendiği açıklandı.



Son Güncelleme: 21.12.2020 12:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulSultangaziFırınAsansörHalat1 ölü1 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te yaşanan oksijen tüpü yangınında can kaybı 11'e yükseldi!
Gaziantep'te yaşanan oksijen tüpü yangınında can kaybı 11'e yükseldi!
İŞKUR, KPSS şartı olmadan 4.000 - 4.500 TL maaşla personel alacak!
İŞKUR, KPSS şartı olmadan 4.000 - 4.500 TL maaşla personel alacak!
Gaziantep'te silahını temizleyen polisin silahı ateş aldı polis memuru ağır yaralandı!
Gaziantep'te silahını temizleyen polisin silahı ateş aldı polis memuru ağır yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak seferlerinin durdurulduğu 4 ülkeyi açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak seferlerinin durdurulduğu 4 ülkeyi açıkladı
Yılbaşında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek
Yılbaşında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek

Popüler Haberler

Fox TV canlı yayın akışı 21 Aralık 2020 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 21 Aralık 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
Yemin dizisine katılan Cansu Tuman kimdir? Feride karakteri kimdir?
Fizik Mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Enerji sistemleri mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
Elektrik mühendisi nedir? Elektrik mühendisi olmak için şartlar ne, ne iş yapar?
Sigara neden yasaklanıyor? Sigara dumanıyla Covid-19 bulaşır mı?
Devletten engelli kişi ve ailesine 1419 TL maaş
İmar barışı son ödeme tarihi ne zamana kadar uzatıldı?
Bim 24 Mart 2020 Salı indirimli aktüel ürünler broşürü
Nisan 2020 Aylık Burç Yorumları! Nisan Ayı Sizin İçin Nasıl Geçecek? Yıldız Falınız Nisan 2020 İçin Ne Diyor?
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 21 Aralık 2020 Pazartesi
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2020
Babil yeni sezonda Ozan Güven olmayacak mı? Egemen karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
PTT 2020 Aralık borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.