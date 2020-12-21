Fırının asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde meydana gelen olayda ekmek üretimi yapılan fırında bulunan asansörün halatının kopması sonucu asansör yere çakıldı. Asansörde bulunan 2 işçiden birisi hayatını kaybederken diğer işçi ağır yaralandı.

Olay İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan 75. Yıl mahallesinde ki bir fırında meydana geldi. Fırında bulunan asansörü kullanan iki işçi halatın kopması sonrasında asansör ile birlikte yere çakıldı. Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu belirlenen J.N.’nin hayatını kaybettiği, fırın sahibinin oğlu Tayfun A.’nın ise ağır yaralandığı belirtildi.

Ağır yaralanan Tayfun A.’nın olay yerinde ki müdahale sonrasında hastaneye sevk edildiği açıklanırken yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatılarak fırının mühürlendiği açıklandı.