Fırın beklerken oyuncak fırın geldi! İnternet mağduru kadın: “Peşlerini bırakmayacağım”

İzmir’de yaşayan Selin Çamlıtepe yeni evine taşınacağını için intenet sitesi üzerinden fırın satın aldı. Çamlıtepeye’ye gönderilen fırın ise pembe renkli oyuncak fırın çıktı. 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe gördükleri karşısında şok olurken hemen aldığı siteyi aramak istedi fakat telefonu açan kimse olmadı.

“Yasal yollara başvuracağım. Gerekli her türlü işlemi yapacağım”

Bilindik bir intenet sitesinden alışveriş yaptığını söyleyen genç kadın mağdur durumda olduğunu belirtti. Çok yüklü bir meblağ ödediğini dile getiren Çamlıtepe, iki oğlunun olduğunu oyuncak fırın onlara bile hediye olmaz ifadelerini kullandı.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Selin Çamlıtepe alışveriş sitesinin müşteri hizmetlerini aramasına rağmen cevap alamadığını ve sayfa üzerinden müşteri şikâyeti oluşturduğunu söyledi. Sayfa yetkililerinden aldığı cevap ise ‘özür dileriz’ oldu. Kendisi ile herhangi bir iletişim kurmayan alışveriş sitesinden şikayetçi olan intenet sitesi mağduru, bu durumun ilk olmadığını kısa zaman öncesinde de bot siparişi üzerine ‘banyo terliği’ aldığını ve hemen iade ettiğini söyledi. Oyuncak fırın gelmesi üzerine asıl alınan ürünün yanında hediye olarak geldiğini düşünen genç kadın durumu daha sonra anladığını ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi. Selin Çamlıtepe: “Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım. İç hukuk yolları tükenirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvurmayı düşünüyorum" dedi.