İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...

Fırın beklerken oyuncak fırın geldi! İnternet mağduru kadın: “Peşlerini bırakmayacağım”

İzmir’de 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe yeni taşınacağı ev için internetten fırın siparişinde bulundu. Satın aldığı fırın yerine pembe renkte oyuncak fırın gönderildi. Çamlıtepe olay sonrasına hukuki yollara başvurarak hakkını arayacağını söyledi.

09 Mart 2021 Salı 13:10
Fırın beklerken oyuncak fırın geldi! İnternet mağduru kadın: “Peşlerini bırakmayacağım”
Takip Et:

İzmir’de yaşayan Selin Çamlıtepe yeni evine taşınacağını için intenet sitesi üzerinden fırın satın aldı. Çamlıtepeye’ye gönderilen fırın ise pembe renkli oyuncak fırın çıktı. 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe gördükleri karşısında şok olurken hemen aldığı siteyi aramak istedi fakat telefonu açan kimse olmadı.

Bilindik bir intenet sitesinden alışveriş yaptığını söyleyen genç kadın mağdur durumda olduğunu belirtti.  Çok yüklü bir meblağ ödediğini dile getiren Çamlıtepe, iki oğlunun olduğunu oyuncak fırın onlara bile hediye olmaz ifadelerini kullandı.

“Yasal yollara başvuracağım. Gerekli her türlü işlemi yapacağım”

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Selin Çamlıtepe alışveriş sitesinin müşteri hizmetlerini aramasına rağmen cevap alamadığını ve sayfa üzerinden müşteri şikâyeti oluşturduğunu söyledi. Sayfa yetkililerinden aldığı cevap ise ‘özür dileriz’ oldu.  Kendisi ile herhangi bir iletişim kurmayan alışveriş sitesinden şikayetçi olan intenet sitesi mağduru, bu durumun ilk olmadığını kısa zaman öncesinde de bot siparişi üzerine ‘banyo terliği’ aldığını ve hemen iade ettiğini söyledi. Oyuncak fırın gelmesi üzerine asıl alınan ürünün yanında hediye olarak geldiğini düşünen genç kadın durumu daha sonra anladığını ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi. Selin Çamlıtepe: “Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım. İç hukuk yolları tükenirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvurmayı düşünüyorum" dedi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 13:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Oyuncak FırınInternet Sitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Levent Gültekin kimdir, kim neden saldırdı?
Levent Gültekin kimdir, kim neden saldırdı?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 9 Mart 2021 Salı hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?
Nöbetçi Film konusu, yorum ve incelemesi
9 Mart 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal D canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
9 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 9 Mart 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
9 Mart 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal 7'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
9 Mart 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
Kadın dizisine yeni sezonda katılan oyuncular
2019 Annenin süt ve emzirme izni süresi ne kadardır?
Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna yeni katılanlar ve ayrılanlar!
Günlük Burç Yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi
27. Dönem EGM PA ile POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? POMEM polis alımı başvuru tarihleri
Kefaret yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Andorra yaşam şartları nasıl? 2021 Andorra asgari ücretleri
Miraç Gecesinde neler olmuştur? Miraç Kandili'nde insanlığa verilen 3 hediye nedir? İsra nedir?
En Şık Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
A101'de satılan Reeder P13 akıllı cep telefonu özellikleri ve yorumları
Damızlık alımında devlet destek şartları neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.