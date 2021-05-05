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Fırat Nehri'nde intihar iddiası! Arama çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'ya bağlı Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerinde bulunan bir köprüden atladığı ihbarı geldi. Ekiplerin bölgeye varmasının ardından yapılan çalışmalar henüz bir sonuca varmadı. Nehrin üstünden ve altından yapılan aramalar sürüyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:55
Fırat Nehri'nde intihar iddiası! Arama çalışmaları devam ediyor
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Şanlıurfa’da bulunan Fırat Nehri’ne bir kişinin köprüden atlayarak intihar etmeye çalıştığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışmalara başladı.

Olay Şanlıurfa’ya bağlı Birecik ilçesinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarına göre 30 yaşlarında olan bir kişi Fırat Nehri üzerinde bulunan bir köprüye çıktı. Buradan nehre atlayan kişiyi gören vatandaşlar nehre bakındı ancak kimseyi göremedi. Sonrasında emniyet ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine su altı polisleri ve sağlık ekipleri intikal etti.

Su altından ve su yüzeyinden yapılan arama çalışmaları henüz sonuç vermedi. Dalgıçlar ve teknelerle yapılan arama çalışmaları ise devam ediyor. Nehirde yapılan inceleme çalışmaları devam ederken savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 04:55
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaIntihar
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