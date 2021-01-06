Firari olan eski emniyet müdürlerinden flaş gelişme! Hücre evinde yakalandılar!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uzun zamandır aranan FETÖ/ PDY bağlı görev yapan emniyet müdürleri A.D VE İ.E yakalandı. 2016 yılında Türkiye’de darbe çalışmalarında yardımcı olan emniyet müdürleri haklarında soruşturma kararı çıkınca kaçmaya karar verdiler. Uzun yıllardır firari olarak polislerden kaçan eski 1’nci Emniyet Müdürü olan A.D Sincan’da bulunan gaybubet evinde kaldığı tespit edilerek polisler tarafından operasyon sonucu yakalandı. Diğer eski Emniyet Müdürü ise İ.E kaldığı binada 4.katta bulunan balkondan ağaca tutunarak kaçmaya çalışırken yakalandı.





Terör örgütüne ait çok sayıda belge, örgütsel içerikli notlar ele geçirildi!

Yakalanma sonucu polisler evlerinde arama başlattı. Arama sonucunda terör örgütüne ait birçok örgütsel içerikler, notlar, dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan iki şahsında “Bylock” kullandığı ortaya çıktı. 2016 yılından bu yana yakalanmamak ve fark edilmemek için birçok sahte kimlik taşıyan şahısların kılık değiştirdikleri de ortaya çıktı.



