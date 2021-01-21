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Firari FETÖ'cü, Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de bir markette çalıştığı öğrenilen FETÖ firarisi saklandığı evde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

21 Ocak 2021 Perşembe 17:58
Firari FETÖ'cü, Eskişehir'de yakalandı
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Eskişehir Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ firarisi bir kişiyi yakalama çalışmasını başlatmıştı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çaılşmada, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 5 sene 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.’nin Eskişehir ilinin Tepebaşı ilçesinde yaşadığını tespit edildi.

Cezaevine gönderildi

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan K.C. gözaltına alındı. İşlemlerinin sonrasında mahkemeye sevk edilen K.C, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Markette çalışıyormuş

Kırıkkale ilinde on bir sene boyunca FETÖ bağlantılı dershanede matematik öğretmenliği yapan şahsın Bylock kullandığı tespit edilmişti. Firari olduğu süreçte Eskişehir ilinde markette çalıştığı ortaya çıktı.



Son Güncelleme: 21.01.2021 17:58
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Anahtar Kelimeler:
EskişehirTepebaşıFETÖ
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