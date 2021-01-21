Firari FETÖ'cü, Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ firarisi bir kişiyi yakalama çalışmasını başlatmıştı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çaılşmada, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 5 sene 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.’nin Eskişehir ilinin Tepebaşı ilçesinde yaşadığını tespit edildi.

Cezaevine gönderildi

Markette çalışıyormuş

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan K.C. gözaltına alındı. İşlemlerinin sonrasında mahkemeye sevk edilen K.C, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale ilinde on bir sene boyunca FETÖ bağlantılı dershanede matematik öğretmenliği yapan şahsın Bylock kullandığı tespit edilmişti. Firari olduğu süreçte Eskişehir ilinde markette çalıştığı ortaya çıktı.