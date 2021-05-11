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Filistinli küçük Bera'nın şehit babası ve abisine vedası yürekleri yaktı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırı sonucunda babası ile abisi vefat eden Filistinli küçük Bera’nın, cenaze töreninde şehit olan babası ile abisine vedası yürekleri yaktı.

11 Mayıs 2021 Salı 21:36
Filistinli küçük Bera'nın şehit babası ve abisine vedası yürekleri yaktı
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İşgalci İsrail’in Kudüs’teki terör saldırısından sonra Gazze’ye gerçekleştirdiği borbardımanda çok sayıda yaşamını yitirdi. Düzenlenen saldırı sonucunda 12 yaşında olan Bera da babası Sabır Süleyman (39) ile abisi Muhammed Süleyman’ı (16) kaybetti.

Sosyal medya üzerinde yayınlanan fotoğraflarda Filistinli Bera babası ile abisinin omuzlarda taşınan cenazelerinin arkasından koşarak basına son bir kere sarılmak istiyor.

Filistinli Bera’dan yürek yakan feryat: “Elveda baba”

İşgalci İsrail’in Kudüs’teki terör saldırısı sonucunda babası vefat eden küçük çocuk cenaze töreninde “Elveda baba” çığlıkları ile yürekleri yaktı. Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmak isteyen küçük Bera, gözyaşları içerisinde “Allah yolunu açık etsin babacığım” dedi.

Filistinli Bera’nın bu acı dolu vedası, cenazeye katılan diğer Filistinli vatandaşları da gözyaşına boğdu.

Sabır Süleyman ile oğlu Muhammed sabır, İsrail uçakları tarafından Cibaliya kentinin doğusunda yer alan Tel el-Kaşif bölgesine düzenlenen hava saldırıları sonucunda şehit edilmişti.


Son Güncelleme: 11.05.2021 21:36
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