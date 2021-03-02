Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan

Feyzioğlu, Anadolu Ajansı muhabirine İnsan Hakları Eylem Planı’nı değerlendirdiği bir röportaj verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, İnsan Hakları Eylem Planını hazırlayanlara ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e teşekkür eden Feyzioğlu, eylem planına iki yıl boyunca çalışıldığını ifade etti.

Feyzioğlu, İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu Stratejik Belgesi'nde belirtilen temel hedeflerin belirlendiğine dikkat çekerek, planın sahadan toplanan veriler kullanılarak hazırlandığını söyledi. Feyzioğlu, planın hazırlanmasında avukatlara görüşlerini belirtmelerini hatırlatarak, planın olgunlaşmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Feyzioğlu, eylem planında öngörülen düzenlemelerin vatandaşların hayatına dokunduğunu vurguladı. Eylem planındaki hedef ve faaliyetleri anlatan Feyzioğlu, uygulama sürecinde hiçbir malın bedelsiz bir fiyata satılmayacağını, işlemin dijital ortamda gerçekleştirileceğini söyledi. Feyzioğlu, kamu idaresi ile ilgili aynı ihtilafta "pilot dava" usulünün benimseneceğini, cezaevi denetleme kurulunun mahkeme ve polis merkezlerinin gözaltı odaları, cezaevi nakil araçları ve tutukluların hastane koğuşlarını inceleyebileceğini belirtti.

Feyzioğlu, Kamu Denetçiliği Kurumunun da faaliyete geçeceğini ve kurumun kararlarına herkesin erişebileceğini belirterek, “Adli yaptırım çok önemli. Bahsettiğiniz“ polis ”ulusal egemenlik devletidir. Daha yüksek hedeflere ulaşmak için vatandaşlar olacaktır. Adli infazda polis memurlarının mümkün olduğu kadar hukuk fakültesi mezunlarından oluşmasının çok önemli olduğunu söyledi. Hukuk Fakültesi eğitiminin beş yıla çıkarılacağına işaret eden Feyzioğlu, önceki düzenlemelere uygun olarak Hukuk Fakültesi'ne girmek için aranan başarı sıralamasının 100.000'e yükseltildiğini hatırlattı.

Feyzioğlu, hâkim ve savcıların atanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın ve meslektaşlarımızın sorunu, tecrübesiz hâkim ve savcıların mesleğini vatandaşlardan öğrenmeleridir. Üniversiteden mezun olmuş, bir veya iki yıllık staj yamış, hakim, savcı olarak atanmış ve tüm tecrübesini kişilerin üzerinden yanlış yaparak elde edecek. Bu dönem sona erecek. Hakim ve savcı yardımcılığını göreceğiz. Şimdi tecrübeli hakimler tecrübe kazanacak. Bu şekilde vatandaşların haklarını daha sıkı koruyacağız. Kanun, hâkim, kovuşturma yetkililer ve avukatlar bu içerikleri doğru anlayabilir ve doğru bir şekilde uygulayabiliyor mi, bunları ele alacağız.”

Tutuklama sırasında suçların kapsamının daraltılacağına değinen Feyzioğlu, adli arama ve olay yeri incelemelerinin kameralarla kaydedileceğine işaret etti. Feyzioğlu, bir kamu görevlisinin işlediği iddia edilen işkence suçunun disiplin yaptırımlarından kaldırılacağına işaret ederek, “Bir vatandaş, kamu görevlisinin haklarının ihlali nedeniyle zarar görürse tazminat davası açabilecektir. Tazminatla zararı gidermişse, devletin kamu görevlisinden ödediği tazminatı geri isteme hakkına ulaşacaktır” dedi.

“Koğuşta büyüyen çocuk imajı yıkılacak”

Feyzioğlu, aile içi şiddete ilişkin düzenlemeleri, eşlere karşı işlenen suçlarda kanun kapsamında cezanın artırılmasının gerekçelerinin boşanmış eşleri de içerecek şekilde genişletileceğini açıkladı. Feyzioğlu, 0-6 yaş arası çocuğu olan hükümlü annelerin cezalarını çekebilmesi için bir anne-çocuk birimi oluşturulmasının öngörüldüğünü, "koğuşta büyüyen çocuklar" imajının ortadan kalkacağını vurguladı. Feyzioğlu, Hayvan hakları yasasının çıkacağını müjdeleyerek, planda "hayvanlar mal değil canlardır" ifadesini görmekten mutlu olduğunu söyledi. Feyzioğlu, hâkimlere coğrafi teminatlar verilmesinin hâkimlerin güvenli kararlar almalarını sağlayacağını vurgulayarak, Adalet Bakanı'nın geçici olarak başka bir yargı alanındaki hâkimlere yetki veremeyeceğini kaydetti.

Feyzioğlu, savunmanın hatalı olması ve savunma hakkının ihlal edilmesi halinde, mahkemenin kararını bozma yetkisinin Yargıtay'a verileceğine işaret etti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının elektronik tebligat adresi alması gerektiğini belirten Feyzioğlu, yurtdışında yaşamanın yargı süreçlerine olumsuz etkisinin ortadan kalkacağını belirtti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, ‘ İnsan Hakları Eylem Planı, sokaktaki insanımızı, hane halkını etkilemektedir” diye konuştu.