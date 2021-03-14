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Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında, nereli?

Küçük yaşında milyonlar tarafından izlenen Fevzi Kaan Türker çaldığı org ve söylediği şarkılar ile herkesin beğenisini kazandı. Koronavirüs salgını nedeni ile yasaklanan düğünler sonrası müzisyen olan babasının eve getirdiği org ile çaldığı müzikleri sosyal medyada paylaşan 11 yaşındaki Fevzi Kaan Türker çalıyor, söylüyor ve oynuyor.

14 Mart 2021 Pazar 22:30
Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Koronavirüs salgını nedeni ile yasaklanan düğünler sonrası müzisyen olan babasının eve getirdiği org ile çaldığı müzikleri sosyal medyada paylaşan 11 yaşındaki Fevzi Kaan Türker çaldığı org ve söylediği şarkılar ile herkesin beğenisini kazandı. Milyonlar tarafından izlenen Fevzi Kaan Türker Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşamaktadır. Evinin bir odasını rengarenk ışıklar ile aydınlatan Fevzi Kaan Türker çekip sosyal medyada paylaştığı videolar ile fenomen olma yolunda ilerliyor. Ünlü fenomenlerin YouTube kanallarına konuk olan Fevzi Kaan Türker neşeli ve hareketli tavırları ile milyonların beğenisini kazandı. Videolarında hem çalıp hem söyleyip hem de oynayan Fevzi Kaan Türker’in babası Hakan Türker: “Aynı evdeyiz bizim haberimiz yok ama Türkiye Fevzi’yi konuşuyor.” ifadelerini kullandı. 36 yıllık profesyonel olarak müzisyenlik ile uğraşan baba Hakan Türker pandemi döneminde çalışamadığında dolayı orgunu eve getirdiğini ve akşamları sıkılınca org çalarak canlı müzik yaptığını Fevzi Kaan’ın da bunu görerek org çalmaya merak saldığını söyledi. Evde org çalarken Fevzi Kaan’ın annesinin telefonunu alarak videoları çektiğini söyleyen Hakan Türker: “Bu olaydan bizim kesinlikle bir haberimiz yok. Cuma günü akşam bir akrabamız arıyor. Saat 02.00 civarlarında. Ben de kesin cenaze haberidir dedim. Akrabamız dedi dünya sallanıyor. Türkiye Fevzi'yi konuşuyor. Aynı evdeyiz bizim haberimiz yok ama Türkiye Fevzi'yi konuşuyor. Sosyal medyaya baktık, gerçekten öyle olduğunu gördük. Ertesi gün oldu, ünlüler aradı. Her gün izleyici kitlesi artıyor.” şeklinde konuştu.  EBA üzerinden derslerine devam eden ilerleyen hayatında da müzisyen olmak isteyen Fevzi Kaan Türker: “Babam pandemi dolayısıyla orgu eve getirdi. Ben de annemin telefonu ile gizlice canlı yayın ve video yapmaya başladım. Sosyal medyada keşfet bölümüne düştüm. Sonra ünlüm oldum. En çok oyun havası, damar bunları seviyorum. İleride müzisyen olmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. 



Son Güncelleme: 14.03.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
Fevzi Kaan TürkerOrgHakan Türker
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