Fetva hattında sıkça sorulan o soru! Aşı olmanın vebali var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığına son zamanlarda sıkça başvurulan sorulardan bir tanesi ‘Aşı olmanın vebali var mı?’ sorusu. Antalya müftüsü Osman Artan yöneltilen sorulara şu cevabı verdiğini açıkladı. “Tereddüt edip aşı olmak istemeyenlerin, aşı olmamaktan dolayı çevresine, yakınına herhangi bir şekilde hastalık bulaştırıp zarar görürse sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Devletimiz gerekli tedbirleri aldı. Bir Müslüman olarak dinen bu aşıları olmamız lazım ve başkalarının bizden dolayı zarar görmemesi lazım" dedi.
Son Güncelleme: 17.01.2021 13:17