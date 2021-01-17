Fetva hattında sıkça sorulan o soru! Aşı olmanın vebali var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığına son zamanlarda sıkça başvurulan sorulardan bir tanesi ‘Aşı olmanın vebali var mı?’ sorusu. Antalya müftüsü Osman Artan yöneltilen sorulara şu cevabı verdiğini açıkladı. “Tereddüt edip aşı olmak istemeyenlerin, aşı olmamaktan dolayı çevresine, yakınına herhangi bir şekilde hastalık bulaştırıp zarar görürse sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Devletimiz gerekli tedbirleri aldı. Bir Müslüman olarak dinen bu aşıları olmamız lazım ve başkalarının bizden dolayı zarar görmemesi lazım" dedi.





2020 Mart ayından bu yana hayatımızda bulunan koronavirüs insanların tedirgin olmasına olanak sağlamaya devam ediyor. Bazı vatandaşların virüse inanmayıp, maske takmadığını söyleyerekhattını arayarak günahı var mı? diye soranlara Müftü Artan şu cevapları veriyor. “Maske, mesafe ve hijyen bu hastalığın kontrol altına alınmasında önemli. Bu soruyu yöneltenlere başkasına bizim yüzümüzden bulaşacak hastalığın vebalini hatırlatıyoruz.” ifadelerine yer veriyor.