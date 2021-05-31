Fetullah Gülen'in en yakınına MİT operasyonu! Sınır dışında yakalandı..

FETÖ terör örgütü üyesi olan ve aynı zamanda örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in de öz yeğeni olan Selahaddin Gülen, MİT'in yurt dışında düzenlediği başarılı bir operasyonla yakalandı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yapılan organizenin başında olan ve darbe ile Fetullah Gülen arasında iletişimi sağlayan kişi olduğu belirlenen zanlının hakkında çok sayıda yakalama kararı olduğu ve bunlardan birinin de küçük çocuklara cinsel saldırı suçu olduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan ve örgüte üye olarak belirli görevleri yerine getiren Selahaddin Gülen'in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında başlattığı operasyon sonrası belirlediği adreste yakaladığı ve Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Örgütün sözde kalemi Cevdet Türkyolu'nun kayınbiraderi olan Gülen'in sözde istişare heyetlerinde görevli üyeler ile üst düzey sorumlularıyla çok yakın ilişkide olduğu belirtildi. Türkiye'ye getirilen zanlının önce ifadesinin alınacağı ve daha sonra da adli makamlara sevk edileceği bildirildi.