Fetullahçı terör örgütünün kilit adamı çok önemli ve samimi itiraflar açıkladı. Milli istihbarat teşkilatına girmeye çalıştığını söyleyen Fetullahçı terör örgütünün kilit isimleri, bu kurumun mahrem imamı olarak atanacağını belirtti. Sınavlara girdikten sonra başarısız olduğunu, ancak Fetullahçı terör örgütü sorumluları ile tanıştıktan sonra farklı bir sınava girdiğini ve bunları kazandığını ifade etti. Beni aktif olarak kurumlardan birine yerleştireceklerini ifade eden bu kişi, çalışma evlerine yerleştirildi. Bu çalışma evlerinde birçok öğrenci farklı kurumlar için Sınavlara hazırlanıyordu. Kurumlar için sınavlara hazırlanan bu öğrenciler farklı kurumlara yerleştirilecekti. Yapılan bu açıklamaların ardından Fetullahçı terör örgütünün ne kadar sıkıntılı bir örgüt olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu.
FETÖ’nün devlete nasıl sızdığı ortaya çıktı
Fetullahçı terör örgütünün kilit isimlerinden birisi konuştu. FETÖ’nün kilit adamı çok önemli itiraflarda bulundu. FETÖ’nün devlete nasıl sızdığı ortaya çıktı.
11 Mayıs 2021 Salı 01:28
Son Güncelleme: 11.05.2021 01:28