FETÖ’nün devlete nasıl sızdığı ortaya çıktı

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine sebep olan Fetullahçı terör örgütü, ülkemizde hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce Fetullahçı terör örgütü mensubu tutuklanırken, hala ülkemizde Fetullahçı terör örgütüne hizmet eden insanlar tespit ediliyor. Bu insanlar vatan haini olarak değerlendiriliyor. Son olarak Fetullahçı terör örgütünün kilit isimlerinden birisi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı terör örgütünün kilit adamı çok önemli ve samimi itiraflar açıkladı. Milli istihbarat teşkilatına girmeye çalıştığını söyleyen Fetullahçı terör örgütünün kilit isimleri, bu kurumun mahrem imamı olarak atanacağını belirtti. Sınavlara girdikten sonra başarısız olduğunu, ancak Fetullahçı terör örgütü sorumluları ile tanıştıktan sonra farklı bir sınava girdiğini ve bunları kazandığını ifade etti. Beni aktif olarak kurumlardan birine yerleştireceklerini ifade eden bu kişi, çalışma evlerine yerleştirildi. Bu çalışma evlerinde birçok öğrenci farklı kurumlar için Sınavlara hazırlanıyordu. Kurumlar için sınavlara hazırlanan bu öğrenciler farklı kurumlara yerleştirilecekti. Yapılan bu açıklamaların ardından Fetullahçı terör örgütünün ne kadar sıkıntılı bir örgüt olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu.