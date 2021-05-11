İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

FETÖ’nün devlete nasıl sızdığı ortaya çıktı

Fetullahçı terör örgütünün kilit isimlerinden birisi konuştu. FETÖ’nün kilit adamı çok önemli itiraflarda bulundu. FETÖ’nün devlete nasıl sızdığı ortaya çıktı.

11 Mayıs 2021 Salı 01:28
FETÖ’nün devlete nasıl sızdığı ortaya çıktı
Takip Et:

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine sebep olan Fetullahçı terör örgütü, ülkemizde hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce Fetullahçı terör örgütü mensubu tutuklanırken, hala ülkemizde Fetullahçı terör örgütüne hizmet eden insanlar tespit ediliyor. Bu insanlar vatan haini olarak değerlendiriliyor. Son olarak Fetullahçı terör örgütünün kilit isimlerinden birisi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı terör örgütünün kilit adamı çok önemli ve samimi itiraflar açıkladı. Milli istihbarat teşkilatına girmeye çalıştığını söyleyen Fetullahçı terör örgütünün kilit isimleri, bu kurumun mahrem imamı olarak atanacağını belirtti. Sınavlara girdikten sonra başarısız olduğunu, ancak Fetullahçı terör örgütü sorumluları ile tanıştıktan sonra farklı bir sınava girdiğini ve bunları kazandığını ifade etti. Beni aktif olarak kurumlardan birine yerleştireceklerini ifade eden bu kişi, çalışma evlerine yerleştirildi. Bu çalışma evlerinde birçok öğrenci farklı kurumlar için Sınavlara hazırlanıyordu. Kurumlar için sınavlara hazırlanan bu öğrenciler farklı kurumlara yerleştirilecekti. Yapılan bu açıklamaların ardından Fetullahçı terör örgütünün ne kadar sıkıntılı bir örgüt olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu.


Son Güncelleme: 11.05.2021 01:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FETÖFetulah Fülen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?

Popüler Haberler

Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Akrep hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Açık lise sınavlarından en fazla kaç kredi toplanır? Liseyi bitirmek için kaç kredi lazım?
Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın hükmü ve sevapları
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Çukur canlı izle! Show TV Çukur 128.bölüm tek parça izle!
Sefirin Kızı 52. bölüm Star TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Baraj 39. bölüm Fox TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Müge Anlı Nezen Germiyen kimdir, ne zaman öldü? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir?
İSMEK Kursları ne zaman açılacak? İSMEK uzaktan eğitim başvuru tarihleri
Ramazan bayram namazı camilerde kılınacak mı?
Menajerimi Ara 37. bölüm izle tek parça! Menajerimi Ara son bölüm izle!
Mucize Doktor Ferda kimdir? Seda Bakan biyografisi
Ripple XRP davası ne zaman gerçekleşecek? SEC-XRP mahkeme kararı ne zaman açıklanır?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 11 Mayıs 2021 Salı
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Türk Telekom bedava internet veren uygulamalar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.