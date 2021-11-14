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FETÖ'nün ByLock kullanıcılarında 'La Casa de Papel' oyunu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 49 ByLock kullanıcısının gerçek isimlerini gizledikleri, 'La Casa de Papel' dizisinde olan karakterler gibi ülke başkentlerini rumuz olarak kullandıkları belirlendi.

14 Kasım 2021 Pazar 14:34
FETÖ'nün ByLock kullanıcılarında 'La Casa de Papel' oyunu!
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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı' bünyesinde oluşturulan ByLock Çalışma Grubu'nun yaptığı analiz sonucunda "429945" ID numaralı ByLock hattının A.U. isimli bir kişiye ait olduğu ortaya çıkarıldı. Adı geçen şahsın ise Dışişleri Bakanlığında aktif bir görevde bulunduğunun anlaşılması sonrası KOM Daire Başkanlığı, elde ettikleri bu bilgiyi Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Şüpheli olarak buluna A.U. isimli şahsın da aralarında bulunduğu 54 kişilik pazarlamacılar adlı ByLock grubundaki 5 ByLock hattının kime ait olduğu tespit edilirken 49 kullanıcının gerçek kimliklerine bir türlü ulaşılamadı.

RUMUZ OLARAK ÜLKE BAŞKENT İSİMLERİNİ TERCİH ETTİLER

Kimliklerinin deşifre olmasına yönelik yapılan analiz çalışmasında uzmanlar, kullanıcıların bir türlü tespit edilemeyen ByLock hatlarının profil ve yazışma içeriklerine yoğunlaşırken kullanıcıların tamamına yakınının, dünyaca ünlü sizi 'La Casa de Papel'in karakterleri gibi ülke başkent isimlerini rumuz olarak tercih ettiklerini ortaya çıkardılar.

ByLock analiz uzmanlarının deşifre ettikleri kullanıcıların, Türkiye'de büyükelçilik ve konsolosluk gibi dış temsilciliklerde görev alan kişiler olabileceklerini değerlendirdiler ve bu bilgiyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiler. Başsavcılık ise "Pazarlamacılar" adlı grubun tüm hesaplarının detaylı analizinin yapılması ve kullanıcıların da tespit edilmesi için bir talimat verdi.

Savcılık talimatıyla ortaya çıkarılan ByLock kullanıcıları, Ankara merkezli operasyonlarla yakalanırken haklarında "silahlı Terör örgütüne üye olmak" suçlamasında işlem başlatıldı.


Son Güncelleme: 14.11.2021 14:34
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Anahtar Kelimeler:
FETÖByLock KullanıcılarLa Casa De PapelRumuz
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