FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında kaçan birçok şüpheli arasında bulunan ve hakkında yakalama kararı olan eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara'da düzenlenen bir operasyon ile yakalandı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır hakkında arama emri bulunan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara’da düzenlenen bir operasyon sonucunda yakalandı. FETÖ suç ve terör örgütüne üye olmak suçundan 3 senedir aranan eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara 'nın Çankaya Ankara polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı. Aranan zanlının üzerinden başkasına ait olduğu belirlenen bir nufüs cüzdanı çıktı.