İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı

NBA'de forma giyen FETÖ firarisi Enes Kanter, Rockefeller ailesinin torunu Ariana Rockefeller ile beraber oldukları ortaya çıktı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 20:01
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Takip Et:

FETÖ elebaşına yakınlığıyla bilinen firari Enes Kanter, dünyanın en zengini ve güçlü ailelerinden biri olan Rockefeller ailesinden Ariana Rockefeller’le birlikte olduğu ortaya çıktı.

Sürekli New York’ta buluşuyorlar

David Rockefeller’in torunu 38 yaşındaki Ariana Rockefeller New York’ta oturuyor ve moda tasarımcılığı yapıyor. 28 yaşında olan firari Enes Kanter ile hayvan hakları konusunda yapılan projelerde bir araya gelen çift sürekli New York’ta buluştukları söyleniyor.

Sosyal medyadan fotoğraf paylaştılar

NBA sezonu devam ederken Portland’da buluşan çiftin, turistik binaların önünde çekilen fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştıkları için ilişki yaşadıkları söylentileri kuvvetlendi.



Son Güncelleme: 25.01.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Enes KanterAriana Rockefeller
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da yağan kuvvetli yağmur ve fırtına yüzünden sokaklar su gölüne döndü!
Muğla'da yağan kuvvetli yağmur ve fırtına yüzünden sokaklar su gölüne döndü!
Şırnak'ta kumarhaneye iş makinasıyla baskın! Kumar oynayan 1 kişi dondurucunun içinde bulundu!
Şırnak'ta kumarhaneye iş makinasıyla baskın! Kumar oynayan 1 kişi dondurucunun içinde bulundu!
Bursa'da sokak köpeğine çarparak kaçan sürücü düşen plakasından bulundu!
Bursa'da sokak köpeğine çarparak kaçan sürücü düşen plakasından bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara kredi müjdesi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara kredi müjdesi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki yeni yapılan deprem konutlarını havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki yeni yapılan deprem konutlarını havadan inceledi
Beylikdüzü'nde 1 işçi kazara kuyuya düşerek yaralandı!
Beylikdüzü'nde 1 işçi kazara kuyuya düşerek yaralandı!

Popüler Haberler

Çukur dizisindeki Kulkan Erdenet karakteri kimdir? Genco Özak nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı Firuzan kimdir? Rojda Demirer biyografisi
Kuvel kalesi nerdedir? Kuvel kalesi gerçek tarihteki yeri ve önemi
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu nerelidir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Aytek Şayan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Nilperi Şahinkaya doğum tarihi
Maraşlı dizisi Savaş (Saygın Soysal) kimdir?
Maraşlı dizisi Necati karakteri kimdir? Serhat Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında?
Mülakatlarda sorulan en zayıf noktanız nedir? sorusu
Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin hakkında bilgiler
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı
Devletten yaşlıya, engelliye, ve dar gelirli vatandaşa 275 Milyar yardım desteği geliyor!
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak?Hızlı ve Öfkeli 9 vizyona tarihi belli oldu mu?
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın yaşı ve oynadığı diziler
Çukur Selen öldü mü, ölecek mi? İrem Sak Çukur'dan ayrıldı mı?
Çukur dizisi Cennet karakteri kimdir? Aylin Engör'ün hayatı ve yer aldığı diziler
Maraşlı Maraşlı kimdir? Burak Deniz biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.