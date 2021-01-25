FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı

FETÖ elebaşına yakınlığıyla bilinen firari Enes Kanter, dünyanın en zengini ve güçlü ailelerinden biri olan Rockefeller ailesinden Ariana Rockefeller’le birlikte olduğu ortaya çıktı.

Sürekli New York’ta buluşuyorlar

David Rockefeller’in torunu 38 yaşındaki Ariana Rockefeller New York’ta oturuyor ve moda tasarımcılığı yapıyor. 28 yaşında olan firari Enes Kanter ile hayvan hakları konusunda yapılan projelerde bir araya gelen çift sürekli New York’ta buluştukları söyleniyor.

Sosyal medyadan fotoğraf paylaştılar

NBA sezonu devam ederken Portland’da buluşan çiftin, turistik binaların önünde çekilen fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştıkları için ilişki yaşadıkları söylentileri kuvvetlendi.