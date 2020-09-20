FETÖ mahrem imamı özel okulda yakayı ele verdi

20 Eylül 2020 Pazar 18:27
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, 17 Ağustos tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylemiş ve hastaneye yatırılmıştı. COVID-19’u yenmesine rağmen akciğerinde hasar oluştuğu belirlenen Böcek, 7 Eylül günü yoğun bakım ünitesine alınmış ve entübe edilmişti.
Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden Böcek’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamalarda; yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Böcek’in klinik seyrinde düzelme görüldüğüne ve son 24 saat içerisinde olumsuz bir durum olmadığına yer verildi.
Son Güncelleme: 20.09.2020 18:27
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