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FETÖ mahrem imamı özel okulda yakayı ele verdi

FETÖ / PDY mahrem imamı Konya'da bir özel okulda gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere soruşturmanın başlatıldığı Afyonkarahisar'a getirildi.

20 Eylül 2020 Pazar 18:27
FETÖ mahrem imamı özel okulda yakayı ele verdi
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, 17 Ağustos tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylemiş ve hastaneye yatırılmıştı. COVID-19’u yenmesine rağmen akciğerinde hasar oluştuğu belirlenen Böcek, 7 Eylül günü yoğun bakım ünitesine alınmış ve entübe edilmişti.

Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden Böcek’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamalarda; yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Böcek’in klinik seyrinde düzelme görüldüğüne ve son 24 saat içerisinde olumsuz bir durum olmadığına yer verildi.  



Son Güncelleme: 20.09.2020 18:27
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Anahtar Kelimeler:
FETÖPdyAfyonkarahisarKonya
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