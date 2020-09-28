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Fernando Muslera'yı yıkan haber! Annesini kaybetti

Fernando Muslera'nın annesi hayatını kaybetti. Oyuncuyu derinden etkileyen konu hakkında açıklama Galatasaray camiası tarafından üzüntüyle duyuruldu.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:48
Fernando Muslera'yı yıkan haber! Annesini kaybetti
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Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fenando Muslera hakkında açıklamalarda bulunan Sarı Kırmızılı ekip, oyuncunun annesini kaybettiğini duyurdu. Fenando Muslera ve ailesine başsağlığı dileyen Galatasaray, yaptığı açıklama ile birlikte futbolcusunun yanında oldu.

Fenerbahçe’den Muslera’ya başsağlığı mesajı

Fenando Muslera’nın acısına ortak olan Fenerbahçe, oyuncu için mesaj yayımladı. Deneyimli file bekçisinin annesinin ölümünü üzüntüyle karşıladıklarını açıklayan Sarı Lacivertli camia, oyuncuya sabır diledi.



Son Güncelleme: 28.09.2020 18:48
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Anahtar Kelimeler:
Fernando MusleraAnne
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