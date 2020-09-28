Fernando Muslera'yı yıkan haber! Annesini kaybetti

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:48
Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fenando Muslera hakkında açıklamalarda bulunan Sarı Kırmızılı ekip, oyuncunun anne
sini kaybettiğini duyurdu. Fenando Muslera ve ailesine başsağlığı dileyen Galatasaray, yaptığı açıklama ile birlikte futbolcusunun yanında oldu.
Fenerbahçe’den Muslera’ya başsağlığı mesajı
Fenando Muslera’nın acısına ortak olan Fenerbahçe, oyuncu için mesaj yayımladı. Deneyimli file bekçisinin annesinin ölümünü üzüntüyle karşıladıklarını açıklayan Sarı Lacivertli camia, oyuncuya sabır diledi.
Son Güncelleme: 28.09.2020 18:48
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