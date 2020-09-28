Fernando Muslera'yı yıkan haber! Annesini kaybetti

Fenerbahçe’den Muslera’ya başsağlığı mesajı

Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fenando Muslera hakkında açıklamalarda bulunan Sarı Kırmızılı ekip, oyuncununsini kaybettiğini duyurdu. Fenando Muslera ve ailesine başsağlığı dileyen Galatasaray, yaptığı açıklama ile birlikte futbolcusunun yanında oldu.

Fenando Muslera’nın acısına ortak olan Fenerbahçe, oyuncu için mesaj yayımladı. Deneyimli file bekçisinin annesinin ölümünü üzüntüyle karşıladıklarını açıklayan Sarı Lacivertli camia, oyuncuya sabır diledi.