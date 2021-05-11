Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı

Kafalar olarak bilinen Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile oluşturulan bu ekip youtube kanalında 7 milyon takipçiye ulaştı. Her paylaşılan videoları ile gündeme gelen Kafalar ekibi içerikleri ile de beğeniler toplamaya devam ediyor. Takipçileri tarafından yoğun ilgi gören ekip yaptıkları projeler ile isimlerini duyurdular.

Kafalar ekibinin instagram hesabından yayınlanankararı detayları herkes tarafından merak edildi. Bu ayrılığın kafalar arasında değil şirket ile alınan karar olduğu açıklandı.üzerinden yayınlanan mesaj şu şekildedir;

‘’4 yıldır birlikte çalıştığımız ILS Vision ile olan ortaklığımızı karşılıklı olarak sonlandırmış bulunuyoruz. Tüm ILS Vision ekibine, Kafalar ailesine yapmış oldukları çalışmalar ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yeni projelerde tekrar görüşmeyi diliyoruz’’ sözlerine yer verildi.