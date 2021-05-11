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Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı

Youtube de yüksek bir kitleye sahip olan Kafalar kanalı her hafta başka bir içerik ile sevenleriyle buluşuyorlar. İnstagram üzerinden ortak Kafalar hesabından yapılan paylaşım sevenlerini üzdü. Ayrılma kararı alan grup hakkında meraklar çoğaldı. İşte yapılan paylaşım hakkında detaylar haberimizde

11 Mayıs 2021 Salı 17:31
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
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Kafalar olarak bilinen Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile oluşturulan bu ekip youtube kanalında 7 milyon takipçiye ulaştı. Her paylaşılan videoları ile gündeme gelen Kafalar ekibi içerikleri ile de beğeniler toplamaya devam ediyor. Takipçileri tarafından yoğun ilgi gören ekip yaptıkları projeler ile isimlerini duyurdular.

Kafalar ekibinin instagram hesabından yayınlanan ayrılık kararı detayları herkes tarafından merak edildi. Bu ayrılığın kafalar arasında değil şirket ile alınan karar olduğu açıklandı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan mesaj şu şekildedir;

 ‘’4 yıldır birlikte çalıştığımız ILS Vision ile olan ortaklığımızı karşılıklı olarak sonlandırmış bulunuyoruz. Tüm ILS Vision ekibine, Kafalar ailesine yapmış oldukları çalışmalar ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yeni projelerde tekrar görüşmeyi diliyoruz’’ sözlerine yer verildi.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 17:31
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Anahtar Kelimeler:
KafalarAyrılıkSosyal MedyaFenomen
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