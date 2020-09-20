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Feci şekilde dövdüler sonra kaçırdılar

Bursa’da alacak verecek davasından dolayı bir kişiyi feci şekilde dövdüler onra arabaya atarak kaçırdılar.Araçtan kurtulmak isteyen talihsiz adam arabadan atlayınca arkadan gelen başka aracın altında kalarak ağır bir şekilde yaralandı.

20 Eylül 2020 Pazar 13:17
Feci şekilde dövdüler sonra kaçırdılar
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Bursa'da, 1 hafta önce bir eğlence mekanında hesabı yüksek bulan M.Ö garsonlar ile tartışarak işyerine yanındaki tabanca ile ateş açmaya başladı ve daha sonra olay yerinden kaçtı. Taraflar arasında husumetin başlamasına sebep olan olaydan 1 hafta sonra oto yıkamaya aracını yıkatmaya gelen M.Ö adlı kişinin yanına gelen İ.Y ve E.K. M.Ö.den 25 bin tl istediler. Konuşmaya başlayan taraflar bir süre sonra tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda M.Ö. ye yumruklarla girişen İ.Y. ve E.K. M.Ö.’yü feci şekilde döverek darp etti.


M.Ö. darp sonucu kendinden geçince E.K. sürükleyerek kendinden geçen M.Ö.'yü yine kendi aracına bindirip hızla olay yerinden uzaklaştı. Gerçekleşen bu olaylar işyeri güvenlik kamerası ile kaydedilirken, kaçırılan M.Ö. kaçırıldığı aracın yavaşlamasını fırsat bilerek kendinin araçtan aşağıya attı. Arkadan gelen başka aracın altında kalan M.Ö yoldan geçen sürücü ve vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı.Kaçıran kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı.O lay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ilk müdahaleyi yaparken yaralı bir şekilde kurtarılan M.Ö. hastaneye kaldırıdı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken geniş çaplı incelemelere başladı.



Son Güncelleme: 20.09.2020 13:17
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Anahtar Kelimeler:
BursaDarpKaçırılma
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