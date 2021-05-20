Fatih’te yangın!

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:57
İstanbul Fatih
’te sabah saatlerinde görülen yangın
çevrede bulunan vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu. Kısa bir süre içerisinde büyüyen yangın 3 katlı bir binada patlak verdi. Süleymaniye Mimar Sinan Caddesi
üzerinde yer alan bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri henüz binada çıkan yangının sebebini belirleyemedi. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi, yaralanan olmadı.
Son Güncelleme: 20.05.2021 10:57
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