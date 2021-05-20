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Fatih’te yangın!

Fatih’te sabah saatlerinde meydana gelen yangın çevrede paniğe sebep oldu. Yangın yayılmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:57
Fatih’te yangın!
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İstanbul Fatih’te sabah saatlerinde görülen yangın çevrede bulunan vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu. Kısa bir süre içerisinde büyüyen yangın 3 katlı bir binada patlak verdi. Süleymaniye Mimar Sinan Caddesi üzerinde yer alan bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri henüz binada çıkan yangının sebebini belirleyemedi. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi, yaralanan olmadı. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 10:57
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Anahtar Kelimeler:
FatihIstanbulYangın3 Katlı Binada YangınMimar Sinan Caddesi
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