Fatih’te yangın!

’te sabah saatlerinde görülençevrede bulunan vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu. Kısa bir süre içerisinde büyüyen yangın 3 katlı bir binada patlak verdi. Süleymaniyeüzerinde yer alan bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri henüz binada çıkan yangının sebebini belirleyemedi. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi, yaralanan olmadı.