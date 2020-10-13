Fatih Terim, Kebapçı Selahattin’le ilgili ifadesini verdi!

Sabah Gazetesi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, geçtiğimiz dönem içinde “Kebapçı Selo” lakabı ile tanınan işletmeci Selahattin Aydoğdu ile yaşadıkları olay hakkında savcılığa ifadeye çağrıldığını yazdı. Terim’in iki damadının da silahla basit yaralama suçundan ceza almasının istendiği davada Fatih Terim tanık olarak çağırıldı.

Damatlarının Kimseyi Vurmadığını Söyledi

Fatih Terim verdiği savcılık ifadesinde olay gününde Bodrum’daki yazlığında olduğunu ve Selahattin Aydoğdu’nun damadı ve kızına yönelik tacizlerini duyduktan sonra kendisini aradığını söyledi. Kendisiyle hakaret içerikli konuşup telefonu kapattığını aktararak yanına iki damadını alarak şoförüyle İzmir’e gittiğini dile getirdi. Selahattin Aydoğdu’nun mekanına giderek kendisine önce bir yumruk sonrasında ise tokat attığını ifade etti. Terim damatlarının kimseye vurmadığını, aksine kendisini sakinleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı hakkında iki kez “silahla basit yaralama”, birer kez “silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama”, “mala zarar verme” ve “silahla yaralamaya teşebbüs” suçlarından cezaları istenmişti.