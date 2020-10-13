Fatih Terim, Kebapçı Selahattin’le ilgili ifadesini verdi!

Sabah Gazetesi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, geçtiğimiz dönem içinde “Kebapçı Selo” lakabı ile tanınan işletmeci Selahattin Aydoğdu ile yaşadıkları olay hakkında savcılığa ifadeye çağrıldığını yazdı. Terim’in iki damadının da silahla basit yaralama suçundan ceza almasının istendiği davada Fatih Terim tanık olarak çağırıldı.
Damatlarının Kimseyi Vurmadığını Söyledi
Savcılık tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı hakkında iki kez “silahla basit yaralama”, birer kez “silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama”, “mala zarar verme” ve “silahla yaralamaya teşebbüs” suçlarından cezaları istenmişti.
Son Güncelleme: 13.10.2020 22:33