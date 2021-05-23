Fatih Portakal'dan dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı

Yayınladığı videolar ile tartışma yaratan Sedat Peker, bugün yedinci videosunu yayınladı. Peker videosunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TRT Haber yayınında söylediklerine cevap verirken aynı zamanda Binali Yıldırım’ın oğlu ile ilgili de iddialar ortaya attı.

Sedat Peker’in son videosuna Fatih Portakal yorumu

Peker’in yayınladığı yedinci videosu sonrasında Gazeteci Fatih Portakal’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Video7’yi de dinledim Peker’in. İddialar yenilir yutulur değil. Uğur Mumcu cinayetinde Ağar’ı işaret etti. Uyuşturucu ticaretinde bu kez Binali Yıldırım’ın oğlunun ismini geçirdi. İnsanlar şaibe altında, aklımda sürüyle soru. Artık birilerinin konuşması gerekmiyor mu?'' ifadelerine yer verdi.