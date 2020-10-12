Fatih Portakal artık YouTube' da!

FOX Ana Haber ile yollarını ayıran ekranların sevilen spikeri Fatih Portakal, FOX’ dan ayrıldıktan sonra İzmir’ in Seferihisar ilçesine yerleşmişti. Fatih Portakal, haberciliği bırakmadığını ve sosyal medya aracılığı ile haber sunmaya ve habercilik yapmaya devam edeceğini takipçileri ile duyurdu. Kısa bir zamanda Youtube adlı sosyal medya platformundaki hesabında 200. 000 takipçi sayısına gelen Fatih Portakal, Youtube üzerinden yayın yapacağını ve konukta alacağını ekledi. Fatih Portakal açıklamasında emekli olmasının ardından sosyal medya platformunda aktif olacağını ama bu kadar fazla aktif olacağını düşünmediğini söyledi. Özellikle Youtube ile izleyicisine ulaşacağını söyleyen Fatih Portakal, 20 gün kadar kısa bir zamanda 200. 000 kişinin takipçisi olduğunu da ekledi. Amacının ise tüm Türkiye’ nin sesini duyurmaya çalışmak olduğunu dile getirdi.

Fatih Portakal' ın Youtube kanalı: Tıklayınız

Fatih Portakıl tam açıklaması ise: