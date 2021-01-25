Fatih Altaylı'dan aşı ile ilgili sert eleştiri!

Ekranlarda uzun zamandır boy gösteren araştırmacı ve gazeteci yazar olan Fatih Altaylı’dan aşı ile ilgili eleştiri geldi. Habertürk gazetesi yazarı olan Altaylı Çin’den gelen 3 milyon doz aşının 1.8 milyon dozuna ne olduğu ve ne zaman uygulanacağını sordu.

Fatih Altaylı’nın yazısında dikkat çeken açıklamalar yer alırken ‘Geldiği söylenen Çin aşısının 3 milyon doz olarak açıklandı. 10 günde 1.2 milyon doz aşı yapıldığı açıklandı. Elinize sağlık. Türkiye’nin günde 1.3 milyon aşılama yapabileceğini siz açıkladınız. Geri kalan 1.8 milyon doz aşıya ne oldu? Neden hala yapılmadı? Çünkü siz gerçeği söylemedikçe kalan 1.8 milyon doz aşının birilerine yapıldığı ve bittiği düşünülecek.’ Dedi.