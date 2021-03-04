Fahrettin Koca kritik haritayı 'ilan ettik' deyip Twitter'da paylaştı!

Fahrettin Koca tabloyu paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şehirlerdeki Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. Paylaştığı fotoğrafa ‘ Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik’ yazısını yazdı. Bu paylaşımından önce ise Twitter üzerinden başka bir açıklama yapan Koca ‘ Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı,yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde’ ifadelerini kullandı. Kabine Toplantısında alınan kararlara göre, vaka sayılarının az olduğu şehirlerde normalleşme süreci başlayacak. Bu karardan sonra Fahrettin Koca'nın şehirlere göre vaka sayılarını paylaşması oldukça dikkat çekti.

İllere göre Covid-19 vaka sayıları

-Adana 41,22

-Adıyaman 116,20

-Afyonkarahisar 38,44

-Ağrı 19,00

-Aksaray 123,08

-Amasya 110,50

-Ankara 39,84

-Antalya 78,11

-Ardahan 58,37

-Artvin 88,67

-Aydın 42,24

-Balıkesir 142,57

-Bartın 42,72

-Batman 8,06

-Bayburt 31,51

-Bilecik 60,84

-Bingöl 15,81

-Bitlis 15,68

-Bolu 83,10

-Burdur 105,06

-Bursa 49,78

-Çanakkale 81,51

-Çankırı 28,50

-Çorum 28,12

-Denizli 32,14

-Diyarbakır 17,94

-Düzce 55,91

-Edine 107,43

-Elazığ 39,68

-Erzincan 37,13

-Erzurum 48,30

-Eskişehir 43,85

-Gaziantep 36,35

-Giresun 264,71

-Gümüşhane 114,58

-Hakkari 4,97

-Hatay 40,46

-Iğdır 17,19

-Isparta 39,14

-İstanbul 89,90

-İzmir 53,42

-Kahramanmaraş 32,90

-Karabük 25,80

-Karaman 64,76

-Kars 22,84

-Kastamonu 34,10

-Kayseri 88,05

-Kırıkkale 51,43

-Kırklareli 96,44

-Kırşehir 21,89

-Kilis 68,00

-Kocaeli 99,18

-Konya 119,28

-Kütahya 71,97

-Malatya 46,35

-Manisa 39,64

-Mardin 9,24

-Mersin 91,57

-Muğla 57,38

-Muş 16,64

-Nevşehir 48,51

-Niğde 58,59

-Ordu 301,76

-Osmaniye 145,13

-Rize 213,10

-Sakarya 114,34

-Samsun 262,17

-Siirt 16,35

-Sinop 160,03

-Sivas 29,85

-Şanlıurfa 15,40

-Şınak 2,29

-Tekirdağ 85,55

-Tokat 166,50

-Trabzon 239,52

-Tunceli 27,25

-Uşak 18,40

-Van 10,13

-Yalova 85,01

-Yozgat 42,75

-Zonguldak 59,11