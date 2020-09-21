İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Faciadan dönüldü! Freni boşalan tır çocuk parkına girdi

Manisa Turgutlu’da freni boşalan bir kamyon yokuş aşağı kayarak çocuk parkında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.O anlarda parkta oyun oynayan bir çocuk son anda kurtuldu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 23:00
Faciadan dönüldü! Freni boşalan tır çocuk parkına girdi
Takip Et:

Akşam saatlerinde Manisa Turgutlu’da meydana gelen olayda Birol Zaman’a ait olan Park halinde bulunan bir kamyon sebebi bilinmeyen bir nedenle frenleri boşalarak geriye doğru gitmeye başlayınca 150-200 metre kadar giden kamyon çocuk parkında bulunan bir elektrik direğine çarparak durabildi. Olayın gerçekleştiği zamanda oyun parkında oynamakta olan bir çocuk son anda kaçarak kamyon altında kalmaktan kurtuldu.


Yaşanan olayda çocuk parkının dolu olmaması ve devrilen direğin kimseye denk gelmemesi sonucunda bir faciadan dönüldü.  Direk altında kalan bir çocuk bisikleti ise kullanılmaz hale geldi.Freni boşalan kamyon çocuk parkında bazı oyuncaklara zarar vererek maddi hasara sebep olurken ölen yada yaralanan olmaması yüreklere su serpti



Son Güncelleme: 21.09.2020 23:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ManisaKamyonun Fren Boşaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da düzenlenen operasyon ile PKK'ya ait silah ve mühimmatlara el konuldu!
Van'da düzenlenen operasyon ile PKK'ya ait silah ve mühimmatlara el konuldu!
Yıldırım - 3 operasyonunda Gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Yıldırım - 3 operasyonunda Gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Niğde Valisi Şimşek, depremde 17'si ağır 126'sı hafif 143 evin hasar gördüğünü açıkladı
Niğde Valisi Şimşek, depremde 17'si ağır 126'sı hafif 143 evin hasar gördüğünü açıkladı
Sosyal medyada gündem olmuştu! Böyle ödüllendirildi
Sosyal medyada gündem olmuştu! Böyle ödüllendirildi
Darıca Gençlerbirliği otobüsü kaza yaptı! 5 yaralı
Darıca Gençlerbirliği otobüsü kaza yaptı! 5 yaralı
Avcılar'da haciz memurlarını gören kişi üzerine tiner döküp kendisini dükkana kilitledi
Avcılar'da haciz memurlarını gören kişi üzerine tiner döküp kendisini dükkana kilitledi

Popüler Haberler

Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Kanser hastaları malulen emekli olabilir mi?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu hayatı ve özgeçmişi
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları 2020
Rusya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Bulgaristan yaşam şartları nasıl? 2020 Bulgaristan asgari ücretleri
Faturalı hat üzerine kredi çekme yöntemleri 2020
Altın ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 Salı Güncel altın fiyatları 22 Eylül 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Afili Aşk reytingleri nasıl? Dizi izlendi mi? yeni sezonda devam edecek mi? Afili aşk zirveyi sevdi
Survivor Evrim sakatlandı mı! Yarışmadan ayrılacak mı? 13 Mart Survivor Evrim diskalifiye mi olacak?
Survivor 2020 19 Nisan Dokunulmazlık oyununu kim kazandı Eleme adayı kim oldu?
Kadın çalışanların analık ve süt izinleri ne kadardır? Analık ve süt izni şartları ve süre hesaplaması nasıl yapılır?
TOKİ Gebze Kirazpınar kura çekiliş sonuçları belli oldu
21 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 22 Eylül 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
Eylül ayı LGS örnek sorularının ne zaman yayınlanacağı belli oldu
En Şık Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2020 yatay geçişte nelere dikkat edilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.