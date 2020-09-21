Faciadan dönüldü! Freni boşalan tır çocuk parkına girdi

Akşam saatlerinde Manisa Turgutlu’da meydana gelen olayda Birol Zaman’a ait olan Park halinde bulunan bir kamyon sebebi bilinmeyen bir nedenle frenleri boşalarak geriye doğru gitmeye başlayınca 150-200 metre kadar giden kamyon çocuk parkında bulunan bir elektrik direğine çarparak durabildi. Olayın gerçekleştiği zamanda oyun parkında oynamakta olan bir çocuk son anda kaçarak kamyon altında kalmaktan kurtuldu.

Yaşanan olayda çocuk parkının dolu olmaması ve devrilen direğin kimseye denk gelmemesi sonucunda bir faciadan dönüldü. Direk altında kalan bir çocuk bisikleti ise kullanılmaz hale geldi.Freni boşalan kamyon çocuk parkında bazı oyuncaklara zarar vererek maddi hasara sebep olurken ölen yada yaralanan olmaması yüreklere su serpti