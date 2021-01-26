Eyüpsultan'da korkunç olay! Annesi ve ağabeyini boğarak öldürdü

Korkunç olay, Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan kaydı bulunan U.B. adlı şahıs, bugün sabah saatlerinde annesi Şükran Biroğul ve ağabeyi Mesut Biroğul’u başlarına bez sarıp bıçaklayarak vahşi bir şekilde öldürdü.

Olaydan sonra teslim oldu

U.B., cinayeti işledikten sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olaydan sonra evde inceleme yapan ekipler, anne ve oğulun kafalarının bezle sarılı ve elleri bağlı, çeşitli yerlerinde bıçak darbesi olduğunu belirledi.

İfadesi şaşkına çevirdi

Mahalle sakinlerinin verdikleri ifadelerde U.B.’nin madde bağımlısı olduğu ve akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edildi.

Katil zanlısı sorgusunun ardından polis merkezine getirildi. Bir gazetecinin neden cinayeti işledin sorusuna, ‘’Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Annemin klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeleri gördüm’’ yanıtını verdi.