İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!

Eyüpsultan'da korkunç olay! Annesi ve ağabeyini boğarak öldürdü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, annesi ve ağabeyini boğarak öldürdü. Zanlı, olay sonrasında polis merkezine giderek teslim oldu.

26 Ocak 2021 Salı 22:39
Eyüpsultan'da korkunç olay! Annesi ve ağabeyini boğarak öldürdü
Takip Et:

Korkunç olay, Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan kaydı bulunan U.B. adlı şahıs, bugün sabah saatlerinde annesi Şükran Biroğul ve ağabeyi Mesut Biroğul’u başlarına bez sarıp bıçaklayarak vahşi bir şekilde öldürdü.

Olaydan sonra teslim oldu

U.B., cinayeti işledikten sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olaydan sonra evde inceleme yapan ekipler, anne ve oğulun kafalarının bezle sarılı ve elleri bağlı, çeşitli yerlerinde bıçak darbesi olduğunu belirledi.

Mahalle sakinlerinin verdikleri ifadelerde U.B.’nin madde bağımlısı olduğu ve akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edildi.

İfadesi şaşkına çevirdi

Katil zanlısı sorgusunun ardından polis merkezine getirildi. Bir gazetecinin neden cinayeti işledin sorusuna, ‘’Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Annemin klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeleri gördüm’’ yanıtını verdi.



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulEyüpsultanCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Bedelli askerlik ücreti açıklandı!
2021 Bedelli askerlik ücreti açıklandı!
22 yaşındaki Üniversite öğrencisinin acı ölümü!
22 yaşındaki Üniversite öğrencisinin acı ölümü!
Sakarya'da yaşanan şiddetli sesin nedeni belli oldu!
Sakarya'da yaşanan şiddetli sesin nedeni belli oldu!
Baskın sonucu 790 şişe sahte içki bulundu!
Baskın sonucu 790 şişe sahte içki bulundu!
Sivas'ta bir kişi, karısı tarafından sopa ve satırla darp edildi
Sivas'ta bir kişi, karısı tarafından sopa ve satırla darp edildi
Son dakika: Eski eşinin görüntülerini paylaşan koca hakkında karar verildi
Son dakika: Eski eşinin görüntülerini paylaşan koca hakkında karar verildi

Popüler Haberler

Hastanelerin kolonoskopi ücretleri 2021
Sgk cenaze yardımı kimlere verilir? 2021 sgk cenaze yardım parası miktarı
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Ocak 2021
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru formu
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Nejat İşler, Çukur'dan ayrıldı!
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2021
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arıcılık nasıl yapılır? Arıcılık kârlı mı? Arıcılık kazanç maliyet hesaplaması
Kütüphanecilik haftası ne zaman? Kütüphanecilik haftasının önemi
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
2019 Yılı YÖKDİL Sonbahar Dönemi Sınav Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?
2021 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Mart ayında aşı sırası öğretmenlerde
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Ocak 26 Salı
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 26 Ocak 2021
Selena Zülfikar karakterini kim canlandırıyor? Ümit Erdim kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.