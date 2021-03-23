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EYT son durum nedir? EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son dakika gelişmeleri

Emekli olma yaşı ile ilgili yapılan Anayasa değişikliği sonrasında vatandaşın kafasında pek çok soru işareti bulunmaktaydı. Bu konuyla ilgili bir gelişme olmasını bekleyen vatandaşlar emekli olabilme durumları için bir açıklama yapılmasını bekliyorlar. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamadan sonra Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaptı. Bu konu hakkında görüşmelerin devam ettiğini, reform yapılacağını ancak bunun kısa soluklu olmayacağını dile getirdi.

23 Mart 2021 Salı 15:44
EYT son durum nedir? EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son dakika gelişmeleri
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Emeklilikte Yaşa Takılan Vatandaşlar İçin Gelişme Var Mı?

Emekli olabilmek için yaş durumu hakkında bir gelişme olup olmadığını merak eden yüz binlerce vatandaş için yeni bir gelişme olup olmadığı merak konusu. Cumhurbaşkanı’nın geçen günlerde yapmış olduğu emeklilikte yaşa takılma durumunda düzelme olmayacağı yönündeki açıklamalar etkisini sürdürmekte. Yapılan yeni bir gelişme var mı diye haberimizi inceleyebilirsiniz..

Emeklilikte Yaş konusu hakkında son durum nedir?

Cumhurbaşkanı2nın yaptığı açıklama yanında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bu kişilerin emekli olma durumları söz konusu olduğunda da çalışmak istediklerini ve emekli olmanın teknik isminin “yaşlılık aylığı” olduğunu ayrıca Dünya’nın hiçbir kesiminde 48 yaşındaki kişilerin emekli olarak sayılmadığını dile getirdi. Selçuk, bu konuda istekleri ve beklentileri olan vatandaşların şikayetleri için bir reform çalışmasının gündemde olduğunu aynı zamanda bunun uzun soluklu bir görüşme olacağını da söyledi.

Bakan Selçuk’un söyledikleri şu şekildedir.

“ Bu vatandaşlara Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. EYT'liler 65 yaşını beklemeyecekler. Hayır, kademeli olarak değişiyor. Prim ödeme ve sigortalılık süresine göre kademelendirilmiş. EYT'liler emeklilikten sonra çalışmak istiyorlar. 48-50 yaşlarda, en verimli olduğu dönemde emekli olmayı düşünmek bu. Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. Emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu doğru. Uzun soluklu bir çalışma bu.”

Üzerinde hala görüşmelerin yapıldığı ve yukarıdaki gibi bir açıklamanın mevcut olduğu konuda bekleme süreci devam ediyor ve bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Peki vatandaşların bu kadar ısrarcı olduğu ve merakla beklediği EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılma durumu nedir?

EYT Nedir?

1982 Anayasası’nda yapılan 8 Eylül 1999 değişikliği ile kabul edilen 4447 sayılı kanun gereği EYT problemi gündeme gelmiştir. Yapılan kanun değişikliğinden önce kadın vatandaşlar için 20, erkek vatandaşlar için 25 yıl olan sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısını doldurmak, emekli olabilmek için yeterli olmaktaydı. Yapılan bu değişiklikle bahsedilen yaşlar iler sardı. Düzenleme ile birlikte emekli olma yaşı kadınlarda 58’e yükselirken erkeklerde bu yaş 60 oldu. Ayrıca emekli olabilmek için gereken prim gün sayısı 7 bin güne yükseltilerek vatandaşın tepkisini çekmeye yeterli hale geldi.

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 15:44
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Zehra Zümrüt SelçukEmeklilikte Yaşa TakılanlarEYT
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