Eylül ayında hangi tedbirler getirilecek? PCR test zorunluluğu gelecek mi?

Koronavirüs salgının bu güne kadar hem ekonomiyi hem de eğitimi çok fazla etkilerken esnafları ve diğer pek çok sektörü de etkiledi. Normalleşmeye geçiş sonrasında artan vaka sayıları nedeniyle ise yeni gelecek olan tedbirler ilgili karaların ise Eylül ayında alınacağı konuşuluyor.

EYLÜL'DE HANGİ TEDBİRLER GELECEK?

Yaklaşan Eylül ayında kapalı mekan girişlerinde PCR testi zorunluluğunun getirileceği konuşulurken aşılı yada aşısız kişilere yapılacak olan pozitif ayrımcılığa dair tartışmalar da devam ediyor.

OKULLAR EYLÜL AYINDA AÇILACAK MI?

Turizm sektöründe ise hükümet genel pandemi sürecinde bir değişiklik görmezse Eylül ayının ortalarında kapalı mekanlara yönelik kuralları netleştirmeye gidecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte istişare eden Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyeleri ortak bir görüş oluşturdu ve üniversiteler için hazırlanmış olan tüm planlamaları ilk ve orta öğretim için de aynı şekilde uygulanmasına karar verdi.

Öğretmenlerin çoğunluğunun koronavirüs aşısı olduğunu belirten uzmanlar öğrencilerin büyük bölümünde de hastalıkla ilgili herhangi bir risk bulunmadığını söylüyorlar. Üniversitelerde başlatılacak olan yüz yüze eğitimlerde ise hazırlıkların neredeyse tamamlandığı bildirilirken aşı olmamış olan öğrenciler için de PCR testi zorunluğu yada online eğitim gibi seçeneklerin aralarında tartışıldığının konuşulduğu belirtildi.

KAMUDA ÇALIŞANA TEST ZORUNLULUĞU

3 milyon 300 binden fazla kamu çalışanının kapalı olan mekanlarda çalışma düzenlerine geçtikten sonra kendileri için uygulanacak olan kurallar ayrıca belirlenecek. Ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağının konuşulduğu yeni kurallarda bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı söyleniyor.