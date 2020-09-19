Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı

Evlilik vaatleri vererek pek çok kadını tuzağa düşürdüğü öne sürülen Z.G.’nin servetine servet kattığı öne sürülürken, şüphelinin kendisini NATO subayı ve makine mühendisi olarak tanıttığı iddia edildi.

5 resmi evliliği, 3 çocuğu var

programında iddialara göre F.Ç. (69) intenet sitesinde kendisinden 14 yaş küçük Z.G. (55) ile evlilik vaadiyle kandırıldı. Stüdyodaki F.Ç. çeşitli yalanlarla 2 milyon TL dolandırıldığını açıkladı.

Z.G., F.Ç.’nin 2 evini satarak daha sonra kayıplara karıştı. Ardından Z.G. Esra Erol canlı yayınına bağlanarak hakkındaki iddiaların tamamını reddetti. Gerçekte 5 resmi evlilik yapan ve 3 çocuğu olan Z.G.’nin pek çok kadını bu şekilde dolandırdığı belirtiliyor.