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Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
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Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı

Esra Erol programında F.Ç., kendisini NATO subayı ve makine mühendisi olarak tanıtan Z.G. tarafından 2 milyon TL dolandırıldığını açıkladı. Z.G., Esra Erol programına canlı bağlanarak hakkındaki iddiaları reddetti.

19 Eylül 2020 Cumartesi 15:24
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
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Evlilik vaatleri vererek pek çok kadını tuzağa düşürdüğü öne sürülen Z.G.’nin servetine servet kattığı öne sürülürken, şüphelinin kendisini NATO subayı ve makine mühendisi olarak tanıttığı iddia edildi.


Esra Erol programında iddialara göre F.Ç. (69) intenet sitesinde kendisinden 14 yaş küçük Z.G. (55) ile evlilik vaadiyle kandırıldı. Stüdyodaki F.Ç. çeşitli yalanlarla 2 milyon TL dolandırıldığını açıkladı.

5 resmi evliliği, 3 çocuğu var

Z.G., F.Ç.’nin 2 evini satarak daha sonra kayıplara karıştı. Ardından Z.G. Esra Erol canlı yayınına bağlanarak hakkındaki iddiaların tamamını reddetti. Gerçekte 5 resmi evlilik yapan ve 3 çocuğu olan Z.G.’nin pek çok kadını bu şekilde dolandırdığı belirtiliyor.



Son Güncelleme: 19.09.2020 15:24
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Anahtar Kelimeler:
Esra ErolDolandırıcılık
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