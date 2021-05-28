Evlenmek isteyen babasını bıçaklayan kız, olaydan sonra konuştu

İddialara göre, Savrun Mahallesi'nde yaşanan olayda, Cennet K.(20) ile Sinan K. arasında alevlenen tartışma Cennet K.'nın babasını bıçaklanmasıyla son buldu. bıçaklanan baba yeğe yığılarak kanlar içinde kaldı. Ardından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle göğüsünden bıçaklanan baba hastaneye kaldırıldı. Fakat gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Sinan K. yaşamını yitirdi.
Yaşamını yitiren Sinan K. Azaplı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cennet K. ise tamamlanan işlerinin ardından sevk edildiğimahkeme tarafından tutuklandı.
Olaydan sonra konuştu
Cennet K. olay ile ilgili polise verdiği ifadede babasıyla olan tartışmayı yaşadıklarını fakat olay anı ile ilgili şeyleri hatırlamadığını belirtti.
Son Güncelleme: 28.05.2021 19:12