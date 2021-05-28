Evlenmek isteyen babasını bıçaklayan kız, olaydan sonra konuştu

İddialara göre, Savrun Mahallesi'nde yaşanan olayda, Cennet K.(20) ile Sinan K. arasında alevlenen tartışma Cennet K.'nın babasını bıçaklanmasıyla son buldu. bıçaklanan baba yeğe yığılarak kanlar içinde kaldı. Ardından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle göğüsünden bıçaklanan baba hastaneye kaldırıldı. Fakat gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Sinan K. yaşamını yitirdi.

Polisler olay sonrasında Cennet K'yı suç aleti bıçaklana aldı. Genç kızın ise neden böyle bir şey yaptığının sebebi belli oldu. İddialara göre, yaşamını yitiren Sinan K.'nın başka bir kadınla beraber bir süredir ilişki yaşadığı ve karısından boşanarak bu kadın ileistediğinden dolayı ailede sık sık tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren Sinan K. Azaplı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cennet K. ise tamamlanan işlerinin ardından sevk edildiğimahkeme tarafından tutuklandı.

Olaydan sonra konuştu

Cennet K. olay ile ilgili polise verdiği ifadede babasıyla olan tartışmayı yaşadıklarını fakat olay anı ile ilgili şeyleri hatırlamadığını belirtti.