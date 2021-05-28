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Evlenmek isteyen babasını bıçaklayan kız, olaydan sonra konuştu

Osmaniye'de yaşanan korkunç olayda 20 yaşındaki bir genç kız, annesinden boşamak ve başka bir kadınla evlenmek isteyen babasını bıçakladı. Bıçaklanan baba yaşamını yitirdi. Genç kız ise tutuklandı.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:12
Evlenmek isteyen babasını bıçaklayan kız, olaydan sonra konuştu
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İddialara göre, Savrun Mahallesi'nde yaşanan olayda, Cennet K.(20) ile Sinan K. arasında alevlenen tartışma Cennet K.'nın babasını bıçaklanmasıyla son buldu. bıçaklanan baba yeğe yığılarak kanlar içinde kaldı. Ardından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle göğüsünden bıçaklanan baba hastaneye kaldırıldı. Fakat gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Sinan K. yaşamını yitirdi.

Polisler olay sonrasında Cennet K'yı suç aleti bıçakla gözaltına aldı. Genç kızın ise neden böyle bir şey yaptığının sebebi belli oldu. İddialara göre, yaşamını yitiren Sinan K.'nın başka bir kadınla beraber bir süredir ilişki yaşadığı ve karısından boşanarak bu kadın ile evlenmek istediğinden dolayı ailede sık sık tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren Sinan K. Azaplı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cennet K. ise tamamlanan işlerinin ardından sevk edildiğimahkeme tarafından tutuklandı.

Olaydan sonra konuştu 

Cennet K. olay ile ilgili polise verdiği ifadede babasıyla olan tartışmayı yaşadıklarını fakat olay anı ile ilgili şeyleri hatırlamadığını belirtti.


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:12
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Anahtar Kelimeler:
BıçaklamaölüBabaEvlenmekGözaltı
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